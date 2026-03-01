Dónde ver el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México

Poco después de anunciar que actuará en Copacabana con un concierto gratuito en mayo, Shakira se convirtió en la protagonista de otro evento multitudinario también con entrada gratis: este domingo vuelve al Zócalo de Ciudad de México para reunirse con sus fans.

"Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 1 de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho", expresó Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la capital mexicana.

Como en otros conciertos masivos celebrados en esta plaza, el acceso al espectáculo será libre y podrá seguirse también a través de pantallas gigantes situada en lugares aledaños como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Retransmisión por los canales de Shakira

También se podrá ver desde otros rincones del mundo. Tal y como adelantó la propia Shakira, el concierto se retransmitirá en streamingpara que todos aquellos que no asistan al show puedan disfrutar del espectáculo.

"Estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración", explicó la colombiana. Por ello, se espera que este concierto en el Zócalo de ciudad de México se pueda ver en directo desde la cuenta de YouTube de la artista.

El show comienza a las 20:00 horas (hora de Ciudad de México) este domingo 1 de marzo. En España se podrá ver a partir de las 3:00 horas ya del lunes 2 de marzo.