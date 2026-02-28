¿Quién es Luisa Mayol? Conoce a la actriz chilena, pareja de Luis Tosar y madre de sus dos hijos

Hace ya más de una década que Luisa Mayol llegó a España para desarrollar su carrera como intérprete y desde entonces no ha parado de saltar de proyecto en proyecto.

La actriz chilena de 45 años se instaló en Madrid en 2015, inicialmente para hacer un seminario en el reconocido Estudio Corazza, pero sus planes se truncaron al coincidir más de la cuenta con Luis Tosar, a quien ya conocía y con quien pronto inició una sólida relación.

El presentador de los Premios Goya 2026 y su compañera de vida y de rodaje (han trabajado en cuatro películas juntos) no tardaron en darse el "sí, quiero" y formar una familia junto a sus hijos León, Luana y su perra Nala e instalarse en una casa a las afueras de Madrid.

La boda de unos amigos y un videoclip

Luis Tosar y Luisa Mayol se habían conocido mucho antes. "Fue en la boda de unos amigos en común. Ella, muy amiga de la novia, también actriz chilena; él, un productor asturiano muy amigo mío. Pero no volvimos a coincidir hasta muchísimos años después", contó Tosar en una entrevista conjunta con Harper's Bazaar sobre su encuentro en 2008.

Tras ese encuentro siguieron viéndose por el trabajo de Tosar, pero solo como amigos. "Él iba bastante a Chile y coincidíamos en eventos y cenas, todos me hablaban de la importancia de Luis, y yo decía:¿Pero qué tan importante tiene este hombre?. Al final coincidimos en la grabación de un videoclip, que fue realmente el primer trabajo que hicimos juntos, pero no nos ‘liamos’, como dicen ustedes acá, hasta un año después...", contó Luisa. “O dos...”, añadió él.

El videoclip que los unió fue el de la canción Hey, hey, hey, de la banda chilena Los Tres. El trabajo está dirigido por Boris Quercia, batería del grupo y expareja de Mayol ya en aquel entonces.

El dolor de espalda que los unió

No se habían liado, como cuenta Luisa, pero seguían como amigos y cuando ella vino a España para estudiar y tuvo problemas con su piso, Luis Tosar le ofreció su apartamento en Madrid.

En ese momento, el actor estaba rodando en Torremolinos (Málaga) por lo que no tenían por qué coincidir pero Luisa fue a visitarlo y, estando allí, todo se complicó con un fuerte dolor en la espalda de Luisa, que terminó siendo un problema en los riñones y que les llevó a tener una “convivencia extrema” que terminó muy bien.

“Cuando llegó el momento de irme, porque el visado vencía, tenía un contrato con un canal, una casa, él me dijo si quieres vuelve. Fui una semana y volví”, contó Mayol sobre sus inicios.

El "sí, quiero" de Luis y Luisa y sus dos hijos

La relación no tardó en consolidarse y Luis y Luisa pronto dieron la bienvenida a su primer hijo. León nació en diciembre de 2015 y cuatro años después, en julio de 2019, nació Luana formando así la familia de las eles.

"La última sí fue buscada. Ya éramos 'los eles' (Luisa, Luis y León), y dijimos: Venga, vamos a buscar la que cierre el círculo y que también lo haga con ele. Nos costó, eh, nos costó mucho, porque no había ningún nombre con ele que nos acabase de chistar. Y ya finalmente mi mujer, mi esposa, que es maga para los nombres, lo encontró. Es ella la que acierta siempre. Lo mío hubiera sido un fracaso total", contó Tosar en una entrevista en La voz de Galiciaconfirmando que se habían casado, aunque nunca han contado dónde ni cuándo.

Lo que sí han contado es cómo se plantean la educación de sus hijos. "Entienden a la perfección que papá y mamá se dedican a lo mismo, por lo que no es un conflicto que desaparezcamos de vez en cuando por rodajes", explicó Luisa. "Han aprendido a vivir así pero intentamos estar con ellos lo máximo posible, son nuestra prioridad y seguirán siéndolo".

Luis Tosar quiere que sus hijos crezcan como él: “Lo que hago con ellos es intentar reproducir de alguna manera mi infancia, transmitirles esas aficiones, disfrutar de la naturaleza de la forma más directa. Es precioso ver cómo nuestros hijos adoran bañarse en el mismo río de mi niñez, irnos al sur de Chile y jugar con su bisabuela al ajedrez en una cabañita de madera reciclada en mitad de un alejado camping, desconectados totalmente de la tecnología...”.

Sus papeles más relevantes en España

En este tiempo en España, Luisa Mayol ha trabajado en importante proyectos como la miniserie Matices, la serie Hasta el cielo: la serie o las películas Amanece en Samaná o Fatum.

Su próximo estreno en 2026 será la serie El homenaje, en la que vuelve a coincidir con Luis Tosar y trabajan también los actores Elsa Pataky, el recientemente fallecido Eusebio Poncela y Enrique Arce.