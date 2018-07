Beyoncé, cabeza de cartel en el Coachella 2017

Tras la gira Formation World Tour, los fans de Beyoncé podrán disfrutar de un nuevo espectáculo de la cantante. Y es que, esta semana, la organización de Coachella, uno de los festivales más relevantes de la música alternativa en Estados Unidos, ha desvelado el cartel, donde destaca la artista de Lemonade. Asimismo, también actuarán The XX, Father John Misty, Lorde, Bon Iver, Justice, New Order, The Avalanches, entre otros.

El festival Coachella se celebrará durante dos fines de semanas consecutivos, del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril, en la ciudad californiana de Indio. Durante esos dos fines de semana, se repetirán las actuaciones, Beyoncé es cabeza de cartel del sábado y Radiohead y Kendrick Lamar del viernes y del domingo, respectivamente.

Habrá que esperar unos meses para descubrir con qué nos sorprende Beyoncé en el Coachella 2017.