Medusa Sunbeach Festival cierra su cartel con grandes sorpresas: Richie Hawtin y Circoloco

Medusa Sunbeach Festival cierra el mejor cartel artístico de su historia a través de una inédita gala online en la que se dieron a conocer los últimos nombres que iluminarán el firmamento de Cullera en la cuarta edición del festival, del 10 al 12 de agosto.

Uno de los grandes nombres de la gala fue el de Richie Hawtin como cabeza de cartel del escenario Resonance, dedicado al Techno. Acompañará a invitados ya conocidos como Sven Väth, Paul Kalkbrenner, Jeff Mills o Jamie Jones. Tras revolucionar Ibiza con su concepto ENTER, el británico lanza su nuevo show llamado ‘CLOSE: Spontaneity and Synchronicity’, y acaba de estrenarlo entre cerradas ovaciones en el festival californiano Coachella.

El italiano Joseph Capriati repetirá por segundo año en Medusa, pero esta vez su actuación tendrá un horario estelar: pinchará su sesión durante el amanecer del último día, el set más épico de todo el festival, el más aclamado por los asistentes, ya que permanece para siempre en la memoria.

Una de las sorpresas más sonadas de la ceremonia fue el aterrizaje de la troupe de Circoloco, una fiesta impredecible que tiene lugar cada lunes del verano en la discoteca ibicenca DC-10. Un evento que aglutina toda la esencia anárquica y hedonista de la isla blanca comandados por The Martinez Brothers, Marcel Dettmann, Ben Klock, Jackmaster y Davide Squillace, entre otros, tomarán durante un día el escenario Techno.

CARTEL COMPLETO:

- Gorillaz Kingdom: Hardwell, Steve Aoki, Alesso, Dannic, Coone, Valentino Khan, The Jillionaire, Juicy M, Dimitri Vangelis & Wyman, GTA, Jonathan Mendelsohn, DJ Nano, Garabatto

- Smash The House: Dimitri Vegas & Like Mike, Angemi, Wolfpack, Luka Caro, Eric Vesper

- Axtone: Robbie Rivera, Kryder,Tom Staar, Shapov, D.O.D, New ID, Alexander Som

- Barong Family: Yellow Claw, LNY TNZ, Cesqeaux, Wiwek, Mike Cervello, Moksi, Mightyfools, Dolf.

- Resonance: Richie Hawtin, Sven Väth, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Joseph Capriati, Andrea Oliva, Nic Fanciulli, Ben Sims, Len Faki, Matthias Tanzmann, Óscar Mulero, Cristian Varela

- Circoloco: The Martinez Brothers, Marcel Dettmann, Ben Klock, Jackmaster, Davide Squillace, Sossa, Helena Hauf

- Space On Tour: Steve Lawler, Stefano Noferini, Neverdogs, Los Suruba

- Generation Trance: Aly & Fila, Cosmic Gate, Chicane, Mauro Picotto, Rank1, Signum

- D-Fense - Made of Hardstyle: Coone, Da Tweekaz, Miss K8, Wildstylez, Broken Minds, Zatox, Dany BPM, DJ Pablo, Javi Boss, Vicente One More Time

- Radical + Remembermania: Alexia, Double You, Dj Sylvan, DJ Tururu, Kate Ryan, Kym Mazelle, Poogie Bear, Rozalla, Sensity World, Spanic, Sylver, Christian Millan, DJ Juandy, DJ Marta, Javi Boss, Jose Conca, Miguel Serna, DJ Napo, Chumi DJ, Ismael Lora, David de Radical, David Cabeza, Alex Cervera, Raúl Platero, Head Hornys, David DTX,. Di Carlo, DJ Batiste, Toni Atomic, Javi Crecente, Sergio Jiménez,Marc Scudero b2b Xavi Metralla, Pastis y Buenri.