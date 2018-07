Primavera Sound agota sus abonos 4 meses antes del festival

Para esta edición la organización del Primavera Sound decidió lanzar su cartel completo en un vídeo animado con una interminable cuenta atrás de más de 15 horas en lugar de ir avanzando algún cabeza de cartel previo como en años anteriores.

El despegue de un cohete daba paso a artistas de primer nivel como Radiohead, Tame Impala, PJ Harvey, LCD Soundsystem y así hasta más de 250 artistas que se darán cita en el Parc del Fórum desde el 1 al 5 de junio de 2016.

Y como era de esperar tan impresionante cartel ha hecho que los abonos se agoten cuatro meses antes de su celebración, algo que ocurría desde hacía años.

Pero tranquilo, si todavía no te habías comprado el abono no está todo perdido, aún están disponibles las entradas de día para las jornadas de jueves, viernes y sábado por un precio de 80 euros, aunque más vale que te des prisa porque todo apunta a que esta edición colgará en cartel de sold out en su totalidad.