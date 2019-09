C. Tangana y Paloma Mami presentan una versión en directo de 'No te debí besar'

Puchito publica la versión en directo de 'No te debí besar' junto a Paloma Mami, actuación grabada para Viva Latino.

C Tangana / Youtube

Hace apenas quince días de su estreno y 'No te debí besar' ha ya conseguido unos números muy parecidos a los que dejaron éxitos anteriores, como 'Booty' con Becky G. Puchito no solo es un genio de freestyle. El rapero sabe cómo cuidar la narrativa de sus canciones, que ya distan mucho de ser solo un tema: ahora los videoclips son casi shortfilms, donde tanto el mensaje como la manera de trasmitirlo cobra especial importancia.

Así lo hizo con el videoclip de 'No te debí besar' junto a Paloma Mami, dirigido por Rogelio, en el que vemos a C. Tangana sufrir las consecuencias de ese beso que no debió dar. Con una producción cuidada y trabajada, Puchito apuesta por un escenario futurista e hiperrealista a partes iguales.

Ahora llega la versión en directo del tema, como última pieza del puzzle del trabajo de Tangana, que ya no solo hace canciones. Hace performance.

