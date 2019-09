Los restos mortales de Michael Jackson serán trasladados este jueves a Neverland, donde se espera que el viernes sean expuestos al público para que sus millones de fans rindan homenaje al Rey del Pop. El domingo se celebrará una ceremonia privada, reservada a la familia. Cinco días después de la repentina muerte del cantante de 50 años, aún se desconoce la fecha de los funerales, y la familia espera conocer los datos de la segunda autopsia para poder descansar en paz.

Michael Jackson pesaba 51 kilos, estaba calvo, tenía 5 costillas rotas, varios hematomas y marcas de almenos 13 cirugías plásticas. Así de contundente es la versión del tabloide sensacionalista inglés The Sun, a la que ya han respondido desmintiendo otros medios. Los forenses también han encontrado hematomas en la espalda, rodillas y espinillas del intérprete, que podrían ser las secuelas de una reciente caída. Y es que Michael Jackson se estaba preparando a fondo para su regreso y despedida de los escenarios. Las fotos muestran como el cantante estuvo hasta el pasado 23 de junio, 48 horas antes de su muerte, ensayando en el Staples Center de Los Ángeles su espectáculo This Is It.

Por lo que respecta a los conciertos del O2 Arena, la promotora AEG Live tiene filmadas más de 100 horas de ensayos generales en el Staples Center y unas dos horas de sonido en directo. Al no grabar Jackson ningún disco en directo durante su carrera, este material pronto podría ver la luz y convertirse en una mina de oro. Y aunque la promotora ha asegurado que devolverá el importe de las entradas a todo aquel que la haya adquirido en distribuidoras oficiales, deberán hacer frente a las pérdidas. Es por ello que, quien no quiera el reembolso de la entrada, puede optar a obtener la entrada original del concierto que nunca se llegó a hacer, toda ella imprimida en un holograma único inspirado y diseñado por el mismísimo Michael Jackson. El periodo tanto para el reembolso como para conseguir la entrada original se inicia el 1 de julio y estará vigente hasta el 14 de agosto.