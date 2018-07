Low Festival 2014

Massive Attack y Kaiser Chiefs se convierten en los cabeza de cartel del Low Festival con la nueva tanda de confirmaciones, que la completan Holy Ghost! palma Violets, We Have Band, Yuck y Wee Andie And The Midnight Sound . Estos se unen a los grandes nombres de confirmaciones anteriores como Editors, The Hives!, Vetusta Morla, Los Campesinos!

Massive Attack y Kaiser Chiefs se convierten en los cabeza de cartel del Low Festival con la nueva tanda de confirmaciones, que la completan Holy Ghost! palma Violets, We Have Band, Yuck y Wee Andie And The Midnight Sound.

Estos se unen a los grandes nombres de confirmaciones anteriores como Editors, The Hives!, Vetusta Morla, Los Campesinos!

FECHAS: 25, 26 y 27 de julio



ARTISTAS RELEVANTES:

Massive, Attack, Kaiser Chiefs, Editors, The Hives, Holy Ghost!, Vetusta Morla, Los Campesinos!, Palma Violets, Yuck, Blood Red Shoes, We Have Band, The Magician, Iván Ferreiro, Izal, Corizonas, Sidonie, Corizonas, Second, Niños Mutantes, Izal, Pony Bravo, Oso Leone, El Columpio Asesino, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Xoel López, Paus, León Benavente, Belako, Money For Rope, Pajaro, The Free Fall Band, Tuya, Refree, Wee Andie And The Midnight Sound...

(Más artistas por confirmar)

PRECIO: Anticipadas: Abono: 58€ / Abono VIP: 92€ / Abono VIP Pool: 128€

SERVICIOS:

- Camping

MÁS INFORMACIÓN:

lowcostfestival.es

@lowcostfestival

CÓMO LLEGAR