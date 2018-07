Low Festival 2015

Un año más vuelve Low Festival con un cartel del que ya se han confirmado grandes nombres internacionales como T he Libertines, Kasabian, The Drums o The Raveonettes y los más destacados del panorama internacional como Supersubmarina , Nacho Vegas, Dorian, Grupo de Expertos Sol y Nieve y muchos más.

FECHAS: 25, 26 y 27 de julio



ARTISTAS RELEVANTES:

The Libertines, Kasabian, The Drums, The Raveonettes, Supersubmarina, Los Enemigos, The Go! Team, The Growlers, Nacho Vegas, Corizonas, Grupo de Expertos Sol y Nieve, L.A, Dorian, Jero Romero, Tijuana Phanters, Nueva Vulcano, Delafé y Las Flores Azules, nelson Can, The Legendary Tigerman, J.C. Satán, El mató a un policía motorizado, Perro, La moto de Fernan, Der Phanter...

(Más artistas por confirmar)

PRECIO: Anticipadas: Abono: 58€ / Abono VIP: 95€ / Abono VIP Pool: 135€

SERVICIOS:

- Camping

MÁS INFORMACIÓN:

lowcostfestival.es

@lowcostfestival

CÓMO LLEGAR