MBC Fest 2015

LUGAR: Feria de Muestras de Valencia

FECHAS: 3, 4 y 5 de abril

ARTISTAS RELEVANTES:

Carl Barat and the Jackals, Future Islands, The Horrors, Yuksek, Ash, Perro, Wild Beasts, Joana Serrat, Grupo de Expertos Solynieve, The Pains Of Being Pure At Heart, la Roux, Standstill, Hinds (Deers), Modelo de Respuesta Polar, Yuck, Javiera Mena, Ellos, The Royal Concept, Coleccionistas, Blutaski DJ, 2manydjs, Geografies, Senior i el Cor Brutal, Sigma, Sr. Chinarro, Wilkinson, Za!, Betunizer, Blackbird Blackbird, Mumbai Science, Edu Imbernon, Dj Coco, Ley Dj, Pizzicatto, QWERT, Dj Gonçalo, Alex Metric, wAFF, Meravella, STILE, Rafa Cervera Dj, Ochoymedio Djs

(Más artistas por confirmar)

PRECIO: Abono: 45€ / Abono VIP: 65€ / Abono Carnet Jove: 33,60€ / Abono conjunto MBC Fest + Deleste: 60€ / Entrada viernes: 19€ / Entrada sábado: 29€ / Entrada domingo: 25€

SERVICIOS:

MBC Fest, en su propósito de completar una experiencia enriquecedora para su público, apuesta por la tendencia emergente del street food y los food trucks, furgonas o pequeños camiones totalmente adaptados para mantener y elaborar alimentos en un efectivo servicio de take away. Ambas tendencias compatibilizan los precios asequibles con las elaboraciones gourmet.

MÁS INFORMACIÓN:

mbcfest.com

@MBCFest

CÓMO LLEGAR