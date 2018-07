El mundo de la música se une y lanza en iTunes el álbum benéfico Songs For Japan

Para ayudar a paliar los terribles efectos causados por el reciente terremoto y el tsunami en Japón, 38 de los más grandes artistas contemporáneos se han unido para publicar en todo el mundo Songs For Japan, un álbum único y sin precedentes con 38 canciones que han sido éxitos internacionales y que estan disponible en iTunes Store (www.itunes.com/songsforjapan). Todos los beneficios que se deriven de la venta de este álbum se destinarán a la Sociedad de la Cruz Roja japonesa (JRCS)

Los artistas que participan en Songs For Japan, las compañías discográficas y las editoriales de las canciones han renunciado a sus derechos para asegurar que la JRCS recibe toda la ayuda posible en esta iniciativa global. iTunes también donará los beneficios de las ventas mundiales del álbum a la JRCS y está divulgando el proyecto por todas sus tiendas en el mundo. Las compañías de música que han colaborado en el disco Songs For Japan son EMI Music, Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Music Group.

1. John Lennon - Imagine

2. U2 - Walk On

3. Bob Dylan - Shelter From The Storm

4. Red Hot Chili Peppers - Around The World

5. Lady Gaga - Born This Way

6. Beyonce - Irreplaceable

7. Bruno Mars - Talking To The Moon

8. Katy Perry - Firework

9. Rihanna - Only Girl (In The World)

10. Justin Timberlake - Like I Love You

11. Madonna - Miles Away

12. David Guetta - When Love Takes Over

13. Eminem - Love The Way You Lie

14. Bruce Springsteen - Human Touch

15. Josh Groban - Awake

16. Keith Urban - Better Life

17. Black Eyed Peas - One Tribe

18. Pink - Sober

19. Cee Lo Green - It's Ok

20. Lady Antebellum - I Run To You

21. Bon Jovi - What Do You Got

22. Foo Fighters - My Hero

23. REM - Man On The Moon

24. Nicki Minaj - Save Me

25. Sade - By Your Side

26. Michael Buble - Hold On

27. Justin Bieber - Pray

28. Adele - Make You Feel My Love

29. Enya - If I Could Be Where You Are

30. Elton John - Don't Let The Sun Go Down On Me

31. John Mayer - Waiting On The World To Change

32. Queen - Teo Torriate (Let Us Cling Together)

33. Kings Of Leon - Use Somebody

34. Sting - Fragile

35. Leona Lewis - Better In Time

36. Ne-Yo - One In A Million

37. Shakira - Whenever Wherever

38. Norah Jones - Sunrise