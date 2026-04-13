Los 16 artistas que se han unido a Nena Daconte en 'Tenía Tanto Que Darte (Edición 20º aniversario)'

Nada mejor que rodearse de amigos para celebrar un aniversario. Nena Daconte lo hace en Tenía Tanto Que Darte (Edición 20º aniversario), la recién estrenada revisión del primer adelanto de su disco Retales de carnaval (2008).

María Meneses celebra 20 años de carrera —su disco debut, He perdido los zapatos, salió en 2006— y lo hace repasando sus grandes éxitos. Tras despedir 2025 con Idiota, la cantante madrileña acaba de lanzar una nueva versión de este himno que le consagró como en una de las compositoras más personales y reconocibles del pop nacional.

Dani Fernández, Gabriel de la Rosa de Shinova y Rozalén, entre otros, prestan su voz a esta canción que sigue sumando oyentes año tras año y que La La Love You versionó en 2021 junto a la propia Mai Meneses.

Compuesta originalmente en "apenas 5 minutos", Tenía tanto que darte se convirtió en Número Uno de las grandes listas de éxitos radiofónicos de España desde el momento de su lanzamiento y rápidamente fue reconocida con numerosos premios convirtiéndola en una canción icónica.

El tema llega con un videoclip muy especial que recorre un álbum de fotos de infancia de los 16 artistas que han participado en el tema. No te lo pierdas y repasa aquí los nombres que colaboran en este trabajo.

Los 16 invitados de Nena Daconte en 'Tenía Tanto Que Darte (Edición 20º aniversario)'

Dani Fernández

Natalia Lacunza

David Otero

Alex Ubago

Aiona Buitrago

Alberto Jiménez (Miss Caffeina)

Gabriel de la Rosa (Shinova)

Marwan

Xavibo

Susana Alva (Efecto Mariposa)

Rozalén

Paula Mattheus

Coti

Café Quijano

Iván Ferreiro

Mikel Erentxun

La letra de 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte

Prometo guardarte en el fondo de mi corazón (Nena Daconte)

Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre (Dani Fernández)

Prometo encender en tu día especial una vela (Natalia Lacunza)

Y soplarla por ti (David Otero y Natalia Lacunza)

Prometo no olvidarlo nunca (Alex Ubago)

Tenía tanto que darte (Nena Daconte)

Tantas cosas que contarte (Alex Ubago)

Tenía tanto amor (Alex Ubago y Ainoa Buitrago)

Guardado para ti (Alex Ubago, Ainoa Buitrago y Alberto Jiménez)

Tenía tanto que darte (David Otero)

Tantas cosas que contarte (Gabriel de la Rosa)

Tenía tanto amor (Marwan)

Guardado para ti (Xavibo)

Camino despacio pensando volver hacia atrás (Susana Alba (Efecto mariposa))

No puedo, en la vida las cosas suceden no más (Rozalén)

Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo (Paula Mattheus)

Pregunto qué parte se quedó por el camino (Ainoa Buitrago y Natalia Lacunza)

Tenía tanto que darte (Dani Fernández y Rozalén)

Tantas cosas que contarte (Paula Mattheus y Gabriel de la Rosa)

Tenía tanto amor (Natalia Lacunza y Xavibo)

Guardado para ti (Alex Ubago y Coti)

Tenía tanto que darte (Susana y Gabriel de la Rosa)

Tantas cosas que contarte (Rozalén, Natalia Lacunza y Xavibo)

Tenía tanto amor (Dani Fernández y Paula Mattheus)

Guardado para ti (Coti y Ainoa Buitrago)

Tenía tanto que ya no maldigo mi suerte (Nena Daconte y Coti)

Ya nunca la maldigo (Nena Daconte y Café Quijano)

Por no seguir contigo (Nena Daconte e Iván Ferreiro)

Tenía tanto que darte (Mikel Erentxun)

Tantas cosas que contarte (Alberto Jiménez)

Tenía tanto amor (Mikel Erentxun)

Guardado para ti (Alberto Jiménez)

(Todos)

Tenía tanto que darte

Tantas cosas que contarte

Tenía tanto amor

Guardado para ti