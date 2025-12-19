Nena Daconte celebra 20 años de 'Idiota' con una nueva versión

En 2006 Nena Daconte irrumpió en la escena musical con el álbum He perdido los zapatos mostrando una nueva forman de narrar desde la fragilidad, el vértigo y la belleza melódica.

Su debut dejó para siempre una huella generacional y llevó a María Meneses, la voz tras este proyecto musical, a convertirse en una de las compositoras más únicas del pop en español.

Hoy, casi 20 años después, hacemos un viaje en el tiempo con Idiota - Edición 20 Aniversario, una revisión de la canción con la que empezó todo y con la que abre una importante etapa en su trayectoria

Esta nueva era quedará materializada en el álbum 20 Años buscando los zapatos, en el cual Nena Daconte revisitará sus grandes éxitos con un toque más eléctrico, más crudo y más libre.

Reconectado con sus inicios

Pero este nuevo Idiota no es solo un regreso, sino un reencuentro con ella misma. Un puente entre la adolescente que escribió con 16 años una confesión temblorosa sobre el miedo a amar y la mujer que hoy la canta desde un lugar más libre, más valiente y más verdadero.

Idiota era más que un single, era un canto a la confusión, al miedo a ser vulnerable, al impulso de huir antes de que nos hagan daño y a esa falsa sensación de poder que lo acompaña.

En esta nueva versión, producida por Sergio Sancho, Chema Moreno, Javi Rubio y la propia María, la canción late distinto: con un bombo que acelera el pulso, mientras guitarras eléctricas tensas y afiladas emergen desde la segunda estrofa para subrayar esa conexión con el pop rock de los 90 que siempre acompañó al proyecto.

Es la misma verdad pero dicha desde la visión de quien ha vivido, ha perdido y ha seguido caminando.

Nueva portada de 'Idiota' de Nena Daconte | Nena Daconte

Lo que está por venir

Idiota es el primer paso de lo que está por venir, una invitación a recorrer dos décadas de canciones que se quedaron a vivir en nuestros recuerdos.

El single abre la puerta a 20 Años buscando los zapatos, un disco que busca convertirse en uno de los lanzamientos más relevantes del próximo año.

Además las nuevas versiones podrán escucharse en directo en la que gira que la artista realizará a lo largo del verano de 2026.

Nena Daconte es el proyecto musical de María Meneses, compositora y cantante que llegó a la fama cantando a ritmo de pop rock cómo la vida pasa por ella. Principalmente, sus canciones hablan de amor, desamor, soledad y paso del tiempo.

Como curiosidad, el nombre del proyecto proviene de un personaje de El rastro de tu sangre en la nieve, un cuento de Gabriel García Márquez.

Su primer disco, He perdido los zapatos, lo autoeditó en 2005 y en 2006 firmó con Universal Music, iniciando una etapa de éxito fulgurante gracias a temas como Idiota y, sobre todo, con En qué estrella estará, que recibió dos Premios de la Música como mejor canción. Con la canción Tenía tanto que darte, también recibió numerosos premios como Artista Revelación y Mejor Videoclip.

Su álbum Solo muerdo por ti (2013) marcó el final de su etapa en el mundo de la música. Tras una época alejada del foco viviendo en Dallas, Nena Daconte volvió en 2018 con Suerte… un EP en el que explora nuevos temas como la resiliencia y el despertar a la autoconciencia.

Además, en 2022 publicó el libro Tenía tanto que darte, en el que aborda sus problemas con el éxito, relacionados con el síndrome de la impostora y su lucha con los problemas de salud mental.

En 2025 ha visto la luz su séptimo álbum, La Escafandra, una historia de amor s que mantiene a Nena Daconte como una de las compositoras y vocalistas más importantes del pop en castellano.