20 años de 'Bulería', de David Bisbal: por qué dejó de cantar la canción

A día de hoy David Bisbal es un icono de la música en español. Ya no le persiguen las hordas de seguidores que se enamoraron de sus rizos rubios en Operación Triunfo , pero pocos hay que no sepan seguir letras como la de Bulería , su famosa canción que cumple 20 años en 2024.

"Ha sido difícil llegar para conseguir el sueño. Ha sido más difícil mantener el cariño de la gente. Y más difícil todavía es hacerte respetar con tus propios compañeros".

Con estas contundentes declaraciones arranca David Bisbal el documental homónimo en el que repasa los 20 años que han pasado desde que se profesionalizó en la música. Nunca antes se había mostrado tan sincero al hablar del estigma que supuso ser un triunfito. Las etiquetas, a veces, pesan como una losa.

"Es difícil hacerte respetar por tus propios compañeros"

El artista de Almería pertenece a esa primera generación de jóvenes inocentes que entraron en Operación Triunfo 2001 siendo unos desconocidos y salieron convertidos en fenómenos de masas. Pero al contrario de lo que ocurre ahora, antes su presencia en la industria de la música era incómoda, molestaba a los que se hacían llamar "cantantes de verdad". Por eso David habla de "ganarse el respeto", porque en la música, como en todo, siempre ha habido clases.

Pasó por encima de los prejuicios y vendió millones de copias en unos años en los que la piratería campaba a sus anchas y se temía por la supervivencia de los discos tal y como se conocía hasta el momento. Hay que reconocerlo. Guste o no su estilo musical, Bisbal siempre ha sido un tío humilde, llano. Contrasta mucho el poderío que transmite en el escenario con la ausencia de esos peligrosos aires de divo que destilan muchos pseudoartistas. Todavía no se conocía el término meme, pero su patada voladora y los tirabuzones rubios que botaban como muelles le valieron imitaciones por doquier. Y salió airoso. A día de hoy, es el cantante más internacional de todos los que han pasado por la academia más famosa de la televisión.

Un niño tímido que canturreaba a solas

El amor por la música siempre ha estado ahí, pero de pequeño lo llevaba casi en secreto. Era como una liturgia personal, un entretenimiento que escondía para disfrutar a solas. "Jugaba a que era cantante y me tenía que aprender las canciones, para luego hacer un concierto delante del espejo", relata.

"El primer recuerdo musical que tengo fue un viaje con mis padres en coche", cuenta mientras pasan imágenes de esa una escapada a la nieve en la que estaban también sus hermanos María del Mar y José María. "Recuerdo canturrearme las primeras canciones".

Canciones impuestas antes de su despertar artístico

De la intimidad de su cuarto saltó a moverse de feria en feria con la orquesta Expresiones, escenarios que despertaron su lado extrovertido y que le hicieron soñar con pisar otros más grandes, como el de ese concurso de talentos musicales que cambió la forma de llegar a la fama. Su primer disco tras el petardazo fue el disco Corazón Latino (2002), que llegó con un single que estuvo años sin cantar en directo.

"No canto esa canción porque no siento la letra, no va conmigo, era una letra de niño de 19 años", explica el almeriense en una conversación con su director musical para elegir el repertorio de ese concierto especial por los 20 años. "Muchas veces se subestima porque es de otra época, pero a la gente le encanta, a la gente le fascina", le respondía muy sincero Alejandro Asensi, su mánager.

A ninguno de los dos le falta razón. Con el paso del tiempo, hay canciones tan poderosas que dejan de pertenecer al artista para mimetizarse con el público, por eso volver a ellas supone reencontrarse con el pasado. Pero para él no todo son buenos recuerdos. Se negaba a ser una marioneta hasta que abrió los ojos y salió de la cárcel que él mismo se había creado. "La volvía a cantar y me sorprendió ver como se volvía loca la gente. Así que dije: 'nunca más voy a dejar de cantar esta canción'", reveló en El Hormiguero.

"Estuve más de diez años sin cantar Bulería"

Con Bulería (2004), que fue su segundo disco y también tuvo single homónimo, pasó algo parecido. Llegó un momento que se hartó de llevarla al directo, una vez se había convertido ya en otra clase de artista —apostando por baladas románticas y mezcla de géneros— la retiró de su setlist. "Estuve más de diez años sin cantar Bulería, que es una de mis canciones icónicas. Teníamos un repertorio muy extenso, imagínate, Esclavo de sus besos, Mi Princesa, Silencio... No hacía falta poner Bulería", contó a Pablo Motos.

E igual que ocurrió con Corazón Latino, Bisbal despertó y abrazó ese pasado casi prefabricado. "Ahora por ejemplo termino los conciertos y pum, al grano. Ave María, Corazón Latino y Bulería".