5 Seconds of Summer desata rumores tras publicar un vídeo: ¿qué se trae entre manos?

Durante los últimos meses, muchos grupos de música han resurgido de sus cenizas para volver por todo lo alto. Fifth Harmony, Radiohead, Oasis o Linkin Park son solo cuatro ejemplos.

Muchos usuarios en redes sociales han querido añadir a esa lista a la banda australiana 5 Seconds of Summer, también conocida como 5SOS, tras haber compartido un sospechoso vídeo en sus redes sociales. Sin embargo, el suyo no es un regreso a la música, ya que el grupo nunca anunció su disolución.

La agrupación estrenó su quinto álbum de estudio en 2022, al que le siguieron varios conciertos con la gira The 5SOS Show Tour de 2023. Además, en 2024 lanzó una canción con David Guetta titulada Lighter. Aunque 5SOS nunca habló de una disolución, los rumores podrían haber surgido porque Michael Clifford, vocalista y guitarrista del grupo, comenzó una carrera en solitario este 2025.

Sin embargo, Clifford aparece junto a sus compañeros Luke Hemmings, Calum Hood y Ashton Irwin en el vídeo que han compartido en su cuenta de TikTok este miércoles 3 de septiembre por la noche. "Tu boyband favorita", han escrito como descripción mientras ellos posan ante la cámara, sin dar ningún otro detalle sobre planes de futuro.

Ver de nuevo a los cuatro miembros de 5 Seconds of Summer ha desatado numerosas especulaciones en redes sociales sobre una posible gira o el anuncio de nueva música, aunque todavía se desconoce si hay algún mensaje secreto detrás de este vídeo.