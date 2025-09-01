Fifth Harmony vuelve a reunirse siete años después durante el concierto de Jonas Brothers

Los Jonas Brothers tenían una sorpresa preparada para sus fans de Dallas. Nick, Joe y Jonas sorprendieron este domingo a sus seguidores al invitar a subirse al escenario a Fifth Harmony.

Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui se reunieron sobre el escenario siete años después del descanso indefinido que se tomaron en 2018, y lo hicieron para canta Work From Home, del disco 7/27 (2016). ¡Menudo bombazo!

No fue esta la única sorpresa porque las cuatro decidieron aprovechar este reencuentro para reactivar sus redes sociales y compartir así los vídeos de su actuación. "¿Dónde estabas tú el domingo 31 de agosto de 2025? Gracias, Jonas Brothers, por invitarnos. Fue increíble", apuntaron.

Fifth Harmony, sin Camila Cabello

Quien no se apuntó al reencuentro fue Camila Cabello , que dejó el grupo en 2016 y que no podría haber estado en la cita porque el día anterior, el sábado 30 de agosto, tuvo una cita en Sidney, Australia.

La cantante fue la primera en dejar la banda con el objetivo de desarrollar su carrera en solitario. “Empecé a distanciarme de la visión del grupo, y sentía que, ya sabes, todavía estaban realmente apasionadas y metidas en eso, y así que simplemente pensé, ‘Ya no estoy feliz aquí, ya no me siento alineada (…)", apuntó en una entrevista con Alex Cooper en 2024.

Dos años después de su marcha, sus compañeras decidieron ponerse en stand by para que sus integrantes pudiesen seguir los pasos de Camila Cabello y desarrollar sus carreras en solitario.

"Luego de seis años de ir con fuerza y sin parar, nos hemos dado cuenta que, para mantenernos auténticas a nosotras mismas y ustedes, tenemos que tomarnos un tiempo fuera de Fifth Harmony para perseguir esfuerzos en solitario", señalaron en marzo de ese año en un extenso comunicado compartido en sus redes.