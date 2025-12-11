La historia de cómo Eva Soriano acabó cantando con Antonio Orozco en su concierto de Madrid

Cómo Eva Soriano terminó cantando Devuélveme la vida con Antonio Orozco en el Movistar Arena de Madrid es una historia que empezó hace un año.

La presentadora de Cuerpos especiales y el cantante de Te juro que no hay un segundo que no piense en ti coincidieron en la grabación de un programa especial de Navidad y allí, con su habitual naturalidad, el catalán le hizo una propuesta a Eva, que respondió con cara de póquer.

Los protagonistas sacaron este episodio a la luz, el primero de esta historia, el pasado mes de abril cuando el cantante visitó el morning de Europa FM para presentar su disco El tiempo no es oro. "Hizo un gesto como...", explicó el intérprete a Nacho García. "Hombre, te viene Don Antonio Orozco Parera y dice Eva, a ver si hacemos una colaboración, y tú dices, Vas a vacilar a tu vieja", se justificó Eva.

"¿Yo qué voy a saber que eso era cierto? ¿Tú te crees que yo no quiero colaborar contigo?", se tiró el pisto Eva Soriano, que este miércoles por la mañana, antes de subirse al escenario del Movistar Arena, reconocía estar nerviosa ante la gran cita. O salía muy bien... o salía muy mal... Por suerte fue la primera de las dos opciones.

Eva Soriano se vino tan arriba durante la entrevista con Antonio Orozco que firmó un contrato formal para, inicialmente, hacer una colaboración en el estudio de Europa FM y grabar juntos una canción. Algo sencillo que empezó a dimensionarse en el Local de Ensayo Europa FM.

Pocos días después, en la ya emblemática sala madrileña, Antonio Orozco cambió unilateralmente las condiciones del contrato y dijo ante los asistentes que aparecería un día sin previo aviso en Cuerpos especiales para atracar a Eva Soriano y cumplir ese contrato. No lo hizo así (para respiro de Eva Soriano) y cuando llegó el mes de octubre el asaltante fue el asaltado.

Antonio Orozco volvió en octubre a Cuerpos especiales para presentar su libro Inevitablemente yo y Eva le sacó los colores por no cumplir el contrato, y también le sacó una versión de Devuélveme la vida que cantaron en directo. Promesas incumplidas es el título de la primera canción de Eva Soriano y Antonio Orozco.

Sus voces epataron y ahí fue cuando Antonio Orozco lanzó el órdago y le propuso ir más allá. "No soporto la idea de que te hayas ido a un escenario a bailar con Chayanne", le dijo antes de proponerle sumarse a uno de los 12 conciertos que le quedaban de su gira para cantar juntos. "Vas a lucir como te mereces", pronosticó el cantante, cuya idea inicial era cantar con Eva la canción compuesta para su hija Antonella.

Con Nacho García como testigo, firmaron un segundo y último contrato que esta vez sí ha llegado a buen puerto, aunque con un cambio de canción. Eva Soriano y Antonio Orozco ya habían comprobado en directo que sus voces encajaban con el tono de Devuélveme la vida y, si algo funcionar, ¿para qué cambiarlo?