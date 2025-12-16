La actuación de Ana Mena en los Billboard No. 1s' al ritmo de 'Lárgate'

Ana Mena en el Movistar Arena de Madrid en 2024 | Ricardo Rubio / Europa Press

Los Billboard No. 1s' aterrizaron en Madrid este 15 de diciembre, una celebración en la que suelen participar los artistas más relevantes del país. Este año, además, ha sido la primera vez que se celebra fuera de Estados Unidos.

Por ello, se subieron al escenario artistas como Pablo Alborán, Melendi y Nil Moliner, pero también Ana Mena, quien hizo una excepción en estar fuera de los escenarios estos meses para presentar en directo su último single.

Así, la cantante deleitó a los asistentes con su balada Lárgate, interpretada con mucho carisma y parte de coreografía sobre el escenario. Por su parte, los presentes demostraron saberse el último tema de la malagueña de memoria.

Además de deleitar con su música, la intérprete de Las 12 fue captada por las cámaras siendo recibida por Óscar Casas tras su actuación con un bonito beso.