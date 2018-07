'21' de Adele ha sido el álbum más vendido por segundo año

Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, la artista Adele encabeza la lista de los más vendidos con el álbum '21', vendiendo un total de 8,3 millones de copias en el 2012. En segundo lugar se encuentra Taylor Swift con su trabajo Red, con 5,2 millones de copias vendidas. Mientras, el grupo One Direction se posiciona en un tercer y cuarto lugar con los discos: Up All Night, con 4,5 millones; y Take Me Home, con 4,4 millones. Lana del Rey con su trabajo Born To Die consigue posicionarse en el Top 5, con 4,4 millones de copias vendidas.

En cuanto a singles, Carly Rae Jepsen ha conseguido encabezar la lista de los temas más vendidos con su Call Me Maybe en éste 2012, vendiendo un total de 12,5 millones de copias. Otro de los temas más vendidos durante el 2012 han sido: Somebody That I Used To Know de Gotye, con 11,8 millones de copias, Gangnam Style de Psy con 9,7 millones de copias, We are Young del grupo Fun con 9,6 millones, y finalmente, Payphone de Maroon 5 con 9,1 millones.

Cabe destacar también, que la industria de la música ha crecido un 0,3% en éste año 2012, con 16,5 billones de dólares.