EL FENÓMENO DE CARLY RAE JEPSEN

Cuando Carly Rae Jepsen lanzó Call me maybe no imaginaba la repercusión que tendría su canción. Artistas como Justin Bieber, Selena Gómez, Katy Perry o Miley Cyrus han grabado vídeos caseros con esta canción que la han llevado al número 1 de las listas de ventas.