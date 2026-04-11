Aitana se aleja de las redes sociales mientras prepara nueva música: "Quiero disfrutar del día a día"

Aunque Superestrella sigue sonando a tope en la radio, lo cierto es que en mayo se cumple un año desde la última vez que Aitana estrenó nueva música... y sus fans ya están impacientes. De hecho, muchos también lamentan que la cantante no esté muy activa en redes sociales, algo sobre lo que se ha pronunciado ella misma.

A través de su canal de WhatsApp, que suma más de 171 mil seguidores, Aitana confiesa que está ensayando para el Cuarto Azul World Tour —que empieza el 9 de mayo—. Y no solo eso, sino que también está preparando nueva música de cara al futuro. Por eso, la artista está más centrada en su trabajo que en compartir contenido en redes.

"Quería deciros que en esta gira no creo que ponga nada hasta que empiece, quiero estar 100 % enfocada y justo antes también. Quizá me quite unos días las redes sociales, quiero disfrutármelo mucho y que los que vayáis al primer concierto sea todo más sorpresa. A veces está bien no 'adelanta' nada y simplemente dejarse fluir", comenta Aitana en respuesta a las críticas de sus fans.

"Me hace feliz estar menos con el móvil"

Así, la artista reflexiona sobre su "relación" actual con las redes sociales: "Quiero tomármelo de otra forma, postear cosas que valgan la pena cuando lleve un tiempo sacando fotos y que lo que publique sea de mi día a día, pero no fotos 'por poner fotos', que no sea como una presión que me meto yo sin querer", cuenta. "No creo que vaya a ser la típica persona que postee mucho de ahora en adelante, o quién sabe, son etapas".

"Ahora que estoy de ensayos y haciendo mucha música, estoy más enfocada en hacer eso y no en estar haciendo fotos. Y del estudio no tengo muchas fotos porque fui en pijama todos los días", asegura, compartiendo un selfie ante el micrófono.

A modo de conclusión, dice: "Quiero disfrutar el hacer música, quiero disfrutar del día a día con la gente que quiero y no estar pensando todo el rato que debería estar haciendo fotos o sacar contenido, porque la verdad eso no es lo que me hace feliz. Me hace feliz la música, y estar encima del escenario. Me hace feliz estar menos con el móvil".