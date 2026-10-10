ENTRE EL PÚBLICO

Aitana se despide de Oques Grasses en su tercer concierto de cierre en el Estadi Olímpic de Barcelona

Aitana ha asistido al concierto de Oques Grasses de este 9 de octubre, el penúltimo antes de que la banda catalana se despida tras 16 años de carrera. Y la artista lo ha dado todo junto a sus amigas desde la grada.

Setlist de Oques Grasses en Barcelona: todas las canciones de sus conciertos de despedida

Aitana en concierto
Aitana en concierto | GETTY

Europa FM

Madrid 10/10/2026 12:22

Aitana ha vuelto a demostrar lo variados que son sus gustos musicales, esta vez asistiendo a uno de los cuatro shows de despedida del grupo catalán Oques Grasses.

La artista se ha dejado ver dándolo todo junto a sus amigas desde la grada del Estadi Olímpic Lluis Companys en Barcelona. Bailando y cantando las canciones, la intérprete de Superestrella ha demostrado que ha sido fan de la banda que se separa tras 16 años regalando hits a la música catalana.

Aitana disfruta así de los días previos de cruzar el charco para continuar con su Cuarto Azul World Tour. Y qué mejor manera de hacerlo que con música en directo y rodeada de seres queridos.

Aitana Bonmatí, también en el concierto

Oques Grasses unió a dos de las Aitanas más famosas de nuestro país: por un lado, la cantante, y pro el otro Aitana Bonmatí, la futbolista. Ambas demostraron que se conocen y tienen buena relación al saludarse desde las gradas en un momento del show, siendo grabadas por otro espectador.