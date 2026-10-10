Aitana se despide de Oques Grasses en su tercer concierto de cierre en el Estadi Olímpic de Barcelona
Aitana ha asistido al concierto de Oques Grasses de este 9 de octubre, el penúltimo antes de que la banda catalana se despida tras 16 años de carrera. Y la artista lo ha dado todo junto a sus amigas desde la grada.
Setlist de Oques Grasses en Barcelona: todas las canciones de sus conciertos de despedida
Aitana ha vuelto a demostrar lo variados que son sus gustos musicales, esta vez asistiendo a uno de los cuatro shows de despedida del grupo catalán Oques Grasses.
La artista se ha dejado ver dándolo todo junto a sus amigas desde la grada del Estadi Olímpic Lluis Companys en Barcelona. Bailando y cantando las canciones, la intérprete de Superestrella ha demostrado que ha sido fan de la banda que se separa tras 16 años regalando hits a la música catalana.
Aitana disfruta así de los días previos de cruzar el charco para continuar con su Cuarto Azul World Tour. Y qué mejor manera de hacerlo que con música en directo y rodeada de seres queridos.
Aitana Bonmatí, también en el concierto
Oques Grasses unió a dos de las Aitanas más famosas de nuestro país: por un lado, la cantante, y pro el otro Aitana Bonmatí, la futbolista. Ambas demostraron que se conocen y tienen buena relación al saludarse desde las gradas en un momento del show, siendo grabadas por otro espectador.