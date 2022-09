Aitana lanza 'Otra vez', la canción que estrenó en el concierto de Barcelona

Aitana está de medio estreno. Su canción Otra vez está disponible en plataformas desde este jueves 22 de septiembre pero lleva sonando casi tres semanas, exactamente desde que el sábado 3 la presentó en el concierto del Palau Sant Jordi de Barcelona. Aitana eligió el primero de sus conciertos de este regreso de la gira 11 razones para cantarla por primera vez.

Desde ese día la ha ido cantando en todos los shows y este lunes 19 ha dado la sorpresa al anunciar la llegada de la canción a plataformas.

La idea inicial de Aitana era que la canción saliese el viernes 23, pero finalmente ha decidido que saliese el jueves 22.

"He estado pensándolo mucho y quiero que en el último último concierto todo el mundo se la sepa. Y entonces he pensado ¿por qué no sacó la canción la noche del miércoles?", dijo durante su concierto del domingo 18 de septiembre en Madrid.

El último concierto de la gira de Aitana en España es este jueves 22 de septiembre en Madrid.

Hay tiempo suficiente para repasar la letra de la canción que ya muchos fans se saben el dedillo. Desde su estreno en Barcelona, Aitana no ha dejado de compartir vídeos de su actuación en redes sociales y llegó incluso a pedir colaboración a sus seguidores para que le mandasen grabaciones hechas en los conciertos.

Otra vez no es la única canción que ha adelantado Aitana en esta gira. En el concierto del domingo en el Wizink Center de Madrid, la artista de Barcelona compartió con sus seguidores otro tema muy especial.

Aitana cantó por primera vez La última, la canción de la serie homónima que protagoniza junto a su novio, el actor Miguel Bernardeau, y que ya tiene fecha de estreno. La adelantó Aitana durante el concierto. Será el próximo mes de diciembre.

Déjame saber qué te está pasando

Será que tu Sol un poco se está apagando

Un tiempo pensé que era yo el problema

Ayer te toqué, pero tu recuerdo me quema

Otra vez besé tu boca y se siente tan fría

Dime si tienes otra y te aburrió la mía

Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían

Pero me equivoqué y ahora, ¿cómo sigo si ti?

Nuestra cama ya está congelada

Tu mirada no me dice nada

Será que esto es un cuento de hadas

Y que realmente tú no me amabas

Y otra vez, intenté buscarte y no te encontré

Quisiste mentirme y lo noté en tu piel

¿Para qué quedarme si el amor se fue?

Será que no eres para mí

Y me lo ha dicho el viento

Y que ya me cansé de sufrir

Yo no pierdo más tiempo

Será que no eres para mí

Y me lo ha dicho el viento

Y que ya me cansé de sufrir

Otra vez besé tu boca y se siente tan fría

Dime si tienes otra, que te aburrió la mía

Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían

Pero me equivoqué y ahora, ¿cómo sigo si ti?

Ohh, oh oh ohh, ohh oh oh, ohh (tú me quiere', no me quiere', no)

Ohh, oh oh ohh, ohh oh oh, ohh (tú me quiere', no me quiere', no)

Ohh, oh oh ohh, ohh oh oh, ohh (tú me quiere', no me quiere', no)

Ohh, oh oh ohh, ohh oh oh, ohh (tú me quiere', no me quiere', no)

¡Tú me quiere', noo!

No me quieres, no

Tú me quiere', no

Oh no

¡Tú me quiere', no!

No me quieres, no

Y ahora, ¿cómo sigo si ti?