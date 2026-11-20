Aitana está en la recta final de su Cuarto Azul World Tour por Estados Unidos y Europa, y a la vez la artista se está dejando ver en público, donde utiliza su altavoz para concienciar. Y en mitad de esta etapa tan dulce de su vida, la cantante pone el foco en un proyecto musical que parece infinito.

La artista ha hablado para el espacio La recena sobre su gira, su próximo disco y su vida personal. Y ha empezado ensalzando este año, tanto psicológica como profesionalmente, al igual que a nivel personal. Tanto es así que la gira Cuarto Azul World Tour la está disfrutando a lo grande, e incluso sus amigas le dicen lo mucho que sonríe tras cada concierto.

"Estás ahí arriba, la gente te da toda la energía. Siempre lo digo: que haya un concierto diferente a otro no es por mí, es lo que te da la gente lo que hace que sea diferente ese día", ha expresado en La Recena. La artista ha resaltado mucho a su público, y ha insistido en que no nota diferencias entre las ciudades en las que actúa

Sobre su nueva música

"Llevo nueve años sin parar […] y pienso en a lo mejor darme un paroncito de un año, y es un privilegio realmente. De momento no lo he hecho porque no me ha dado la vida", ha expresado la cantante, pero todavía queda para este momento de descanso.

Y es que, sin perder de vista Cuarto azul, la catalana ha insistido en que no tardará en comenzar nueva era musical: "Quería parar un pelín después de Cuarto azul, unos meses, pero pasó lo del os Bernabéus, que se tuvieron que retrasar, y fue un año de hacer esos tres estadios y ahora no me parece que tenga que esperar otro año porque quiero sacar lo que llevo preparando desde hace dos años, porque fue sacar Cuarto azul y ponerme con esto".

"Va a ser mucho más divertido y va por ahí"

También ha hablado del concepto: "Va a ser mucho más divertido y va por ahí. Pero he hecho tantas canciones que algunas no me cuadran con el disco que he hecho ahora, y me las guardo, pero me las guardo de verdad para lo que venga después".

"Me apetecía divertirme un poco más, que no sea todo tan sentido. Y en este disco me apetece divertirme un poco más, sobre todo por la edad que tengo también", ha insistido Aitana.

De hecho, por el tratamiento médico para combatir la depresión, a la artista le está costando encontrarse con su tristeza, lo que le repercute al componer: "Yo soy mujer de baladas también, alguna balada de '¿qué está pasando?' habrá, pero cuesta ahora, porque estoy bien. Y cuando estás bien personalmente... Le digo a mis amigos que tengo que hacer algo triste y me dicen que qué les estoy contando".

"Cuando encuentras el nombre del disco y el concepto descansas en paz. Creo mucho las canciones por el concepto del disco", ha detallado la cantante sobre su propio proceso creativo. Así le pasó con Cuarto azul. "Con el disco que viene ahora, que queda un poquillo pero sí sale en 2027, me ha costado mucho encontrar un concepto. He pasado muchas cosas hasta que he encontrado un concepto. He pasado por muchas cosas hasta que he pasado por muchas cosas hasta llegar al o de ahora. Tenia muy claras las referencias visuales, eso sí, pero no sabía encontrar un título que reflejase hacia dónde quería ir", ha desglosado la intérprete de 24 rosas.

Un descanso futuro para ser madre

Aunque su próximo proyecto llegará pronto, tiene el foco también en avanzar en su ida personal: "Quiero hacer un parón un tiempo, para hacer cosas mías personales, que me apetece". "El parar un poco tengo que planearlo con todo el equipo que tengo detrás", ha matizado

Asimismo, ha expuesto su idea de la maternidad: "Siempre lo he dicho, que me gustaría ser madre joven. Los 30 ya me parece ser madre joven, y es una cosa que desde pequeña me ha hecho ilusión".

"No sé si llegará ese momento o no, pero es una ilusión muy grande para mí el ser madre", ha insistido en la entrevista.

"Si tengo un hijo quiero criarlo yo"

Eso sí, "implicaría parar": "El primer año sería solo para mi hijo. También me gusta mucho lo que hacen Camilo y Evaluna, que tienen dos niños pequeños y desde que Evaluna tuvo a la mayo, Indigo, siguieron con la gira y se la llevaban a todas partes".

"Sé que estoy en una situación muy privilegiada […] Tendré a mis padres que viajan mucho conmigo en la gira, pero si tengo un hijo quiero criarlo yo, no lo que lo crie nadie más", ha expresado Aitana en La recena.

La artista ha sido un libro abierto con este tema: "Son cosas que se me van pasando por la cabeza, soy joven y mi novio es más joven que yo, pero hemos vivido los dos bastante pese al a edad que tenemos. Es una decisión importante" "Es algo que hablamos, somos muy pesados en este tema"

Las inspiraciones de Aitana

Aunque continuará en su próximo álbum con colaboradores de siempre, le apetece explorar el mundo anglosajón: "Parte de querer trabajar con productores anglos […] Aunque escribo mucho con Gale y Manu, a nivel de productores también me apetecía cambiar".

"En esa búsqueda yo siempre escucho mucha música anglosajona. Me gusta mucho Taylor Swift, Britney Spears, Olivia, Sabrina... Lo que está haciendo Adèla... Y Addison Rae también la escucho muchísimo. No quiero cantar en inglés pero me gusta ese tipo de producción", ha expuesto la cantante.