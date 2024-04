Aitana, sobre las prisas por sacar nueva música: "A veces pienso que tengo que espabilar"

Aitana está a punto de estrenar su primera película, Pared con pared, y en la rueda de prensa promocional de la cinta, la artista no ha podido evitar soltar prenda sobre su nueva música.

La intérprete ha preparado una canción original para su personaje Valentina, una canción que nació hace muchos años como una balada junto a Sebastián Yatra y que ella ha reescrito para que encajase con su papel.

Pero no es suficiente: los fans quieren saber cuando saldrá la nueva música de Aitana. La cantante lanzó su tercer álbum de estudio, Alpha, el 21 de septiembre de 2023, hace poco más de seis meses.

"Llevo solo seis meses sin sacar una canción y la gente está tan a la espera de ello que me agobio mucho. Me preocupa bastante porque a veces pienso que tengo que espabilar. Eso antes no pasaba. Muchos cantantes tardaban mucho más en sacar un disco o un single", se ha sincerado con ABC.

Y es que actualmente estamos inmersos en un mundo en el que la inmediatez es lo que prima, y Aitana ha echado el freno de mano para defender su tiempo de pausa para crear o descansar a su antojo y no tener que estar constantemente lanzando música para contentar a sus seguidores.

Lo que sí sabemos es que ha estado trabajando en nueva música y que antes de verano tendremos entre nuevo su próximo sencillo, pues fue ella misma la que aseguró que antes de sus festivales habría nuevo material de esta su próxima era. Tampoco ha perdido la oportunidad de recordarlo en su última rueda de prensa.

"Estoy más centrada en la música, eso puedo contar, dentro de poco saldrá una canción", ha dicho visiblemente nerviosa.

¡Esperamos que este pronto no se demore mucho en el tiempo!