Aitana cuenta la historia de la balada con Sebastián Yatra que terminó siendo banda sonora para 'Pared con Pared'

La primera película de Aitana, que aterriza este viernes 12 de abril en Netflix, cuenta con una canción interpretada por ella misma como parte de la banda sonora. Nada extraño teniendo en cuenta que para su primer proyecto delante de las cámaras, la serie de Disney + La Última,grabó un disco entero para darle voz a Candela, la protagonista.

En Pared con Pared, una adaptación de la comedia romántica francesa Tras la pared, Aitana da vida Valentina, una joven pianista que debe aprender a convivir con su vecino, creador de videojuegos. Para ella adaptó Aitana una balada que en principio pertenecía a Sebastián Yatra, que la la había empezado con Tommy Torres. Fue la primera canción que Aitana y él grabaron en el estudio, muchos antes de que Corazón sin vida y Las Dudas viesen la luz.Sin embargo, el tema nunca llegó a salir adelante

"No tenía tiempo para hacer una canción nueva"

El vertiginoso ritmo de trabajo de la artista y su poco tiempo para crear de cero una canción para Pared con Pared fueron su impulso para transformar esa balada primigenia en la canción de Valentina.

Así lo ha relatado la de Barcelona en la rueda de prensa para la presentación de la película. "Estaba haciendo mi tercer disco, estaba haciendo el disco de lo que fue en su momento la serie, y yo no tenía tiempo real para ponerme a ir al estudio y hacer una canción nueva, que no es como cuando sacas una cosa del horno, hace falta tiempo de creatividad y de estar tú con tus cosas. Entonces me puse a darle muchas vueltas y me acordé de una balada que teníamos Sebastián Yatra y yo, de hace mucho tiempo, la primera que entré yo al estudio con él fue para esa. Es una balada que él tenía con Tommy Torres, me gustó mucho, escribí alguna parte mía, la grabamos y nunca la sacamos porque no vimos el momento", cuenta.

Aitana le comentó a Yatra que le gustaría darle un giro a aquel tema que había quedado guardado en un cajón y transformarlo en la banda sonora de Pared con Pared. "Le escribí a él y le dije 'estoy en este proyecto, esto es lo que estoy haciendo, creo que esta canción es muy bonita, pero me tocaría cambiarle a la canción toda la letra, había que hacerle una letra a Valentina", le dijo, pidiéndole permiso para poder quedársela y utilizarla para ponerle voz a los sentimientos de la joven pianista.

El colombiano aceptó y Aitana empezó a transformar el tema para adaptarlo a la trama. "Le cambié toda la letra pensando en ella, en lo que le pasaba en su vida y porqué se plantaba delante del piano a componer, no a tocar el piano, cuando te sientas a componer lo primero es soltar las emociones", remata la artista. El mismo día que la cantante compartía esta historia, la revista Pronto llevaba en su portada una foto que confirmaba su reconciliación amorosa con el mismo Sebastián Yatra.

"Sé perfectamente que no soy la mejor actriz ni mucho menos"

La cantante habló también de su faceta como actriz y su respeto a la profesión. "Me llegaron cosas de interpretación que me daban mucho miedo", decía, con cierta modestia. "No vengo aquí a quitarle el puesto a nadie. Sé que no soy la mejor actriz ni mucho menos", comentó.