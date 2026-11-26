Aitana y Martin Garrix se unen en su primera colaboración, Not giving up on us. Un featuring que lleva forjándose -o al menos rumoreándose- desde 2023, cuando los artistas se empezaron a seguir en redes sociales.

Por el adelanto que han compartido, se trata de una canción que une los universos de ambos: mientras Aitana llena con dulzura esa letra nostálgica y romántica, Martin Garrix da su toque electrónico y festivo a un tema que parece que será todo un éxito.

Not giving up on us pertenece al proyecto de colaboraciones del DJ neerlandés, pero todavía se desconoce la fecha de estreno.

Y Aitana ha abrazado delante de Garrix a su versión fan del DJ, mostrándole un vídeo de cuando estaba a punto de entrar en un festival y el concierto del neerlandés estaba casi terminado. La catalana se ponía triste ante la cámara por estar escuchando desde fuera una de sus canciones favoritas del artista.

El vídeo era del 23 de agosto de 2018, meses después de que Aitana saliera de Operación Triunfo 2017. Este intercambio de impresiones entre los artistas ha sido compartido por el DJ en un post de Instagram, que también ha demostrado el buen rollo que existe actualmente entre ellos.

Y ocho años después los artistas van a lanzar una colaboración juntos.