Alanis Morissette lanza ‘Reasons I Drink’ y anuncia nuevo álbum

La artista Alanis Morissette regresa a la música con 'Reasons I Drink' , el primer single de su próximo álbum, 'Such Pretty Forks in the Road' que llegará el 1 de mayo de 2020 .

Antes de acabar el año, el mundo de la música celebra el regreso de Alanis Morissette.

La cantante norteamericana publica 'Reasons I Drink' y anuncia que el 1 de mayo de 2020 verá la luz 'Such Pretty Forks in the Road', su nuevo álbum desde que en 2012 lanzara 'Havoc and Bright Lights'.

Con esta canción, que es el primer adelanto del esperado trabajo discográfico, la artista apuesta por un sonido pop-rock y una intensa letra, con la que se sincera.

Además, Alanis Morissette celebrará el 25 aniversario de 'Jagged Little Pill', su tercer disco pero el primero con éxito internacional, y realizará una gira mundial, de la que hasta el momento solamente se conocen las fechas estadounidenses.