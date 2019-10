Alba Reche desnuda sus sentimientos en la barca de ‘Caronte’

Tras convertirse en arte en el vídeo de 'Medusa', Alba Reche presenta 'Caronte', un nuevo single de su esperado álbum que lanzará el 25 de octubre y se titulará 'Quimera'.

Con esta canción, la artista confirma que el tema principal de este álbum será la mitología griega y así lo hemos visto tanto en el primer videoclip como en este último.

'Caronte', compuesta por la cantante junto con Álvaro Gandul e Ismael Guijarro en la producción, es una intensa balada, llena de sentimientos que Alba Reche muestra en el videoclip.

A través de las imágenes, con una estética muy cuidada, la ex triunfita hace varias referencias a la mitología griega. La principal es su vestimenta blanca, pero no se olvida de la moneda, que se saca de la lengua, que representa la que llevaban los fallecidos que querían que Caronte los trasladara en su barca, en la que ella viaja, aunque no sabemos si lo hace a través del río Aqueronte hasta el reino de Hades como en la Antigua Grecia.