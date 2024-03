Albert Pla, su faceta más personal: su familia, amigo de Los Javis, su relación con las drogas, sus críticas a la Iglesia y la política

Albert Pla es, sin ningún género de duda, uno de los artistas más transgresores y arriesgados de todo el país. Con 57 años, el de Sabadell sigue componiendo canciones surrealistas, llenas de mensajes e ironía, y llevando a cabo shows que no dejan indiferentes a ninguno de los asistentes.

Su familia

El prolífico cantautor, que no es muy dado a hablar de su vida privada, lleva 20 años como pareja de la actriz Judit Farrés, gran conocida del público catalán por su papel en la serie Com si fos ahir. “Judit es mi cómplice, es mi compañera profesional, se confunde conmigo, yo me confundo con ella, nunca sé si hablo en boca de ella o en boca mía”, ha llegado a declarar.

La pareja se conoció en el año 2003 mientras se llevaba a cabo la obra de teatro Canciones de amor y droga de Àlex Rigola y desde entonces, el enriquecimiento mutuo a nivel personal y profesional ha sido contínuo.

Además, la pareja tiene dos hijos en común aunque, como se infiere de una entrevista concedida a El Español, más vale que los jóvenes aprovechen estos años. “A mis hijos que les den, suprimiría el derecho de herencia”, afirmó el cantautor.

Su relación con Los Javis

El cantautor ha tenido oportunidad de trabajar con Javier Calvo y Javier Ambrossi en La Mesías, un serie en la que, a pesar de su personalidad, interpreta a un padre fundamentalista católico que le ha valido la nominación a Mejor actor de reparto en los Premios Feroz.

“Me equivoqué en la primera impresión de los Javis, son buena gente, lo hacen bien y tienen gracia”, indicó a Eva Soriano y Nacho García en una reciente entrevista en Cuerpos especiales.

Se trata de su último gran proyecto audiovisual, que se suma a una lista que combina cámaras y teatro en obras como Airbag, Juanma Bajo Ulloa, o A los que aman, de Isabel Coixet. Trabajos con grandes cineastas que han contado con la participación del de Sabadell a pesar de que, como confiesa, no tiene ningún método de interpretación, solo “obedecer”.

Las drogas para Albert Pla

“Yo me he drogado y me lo he guardado para mí, no he sabido contarlo”, declaró Albert Pla en una entrevista con Diari de Barcelona acerca de su relación con los estupefacientes.

Estas sustancias, por las es habitual que el cantautor se vea cuestionado periódicamente, pero que, como afirmó, ya no forma parte de su día a día desde hace años. “Yo hace veinte años que tengo muy poca relación con las drogas. Ya me cansé”, aunque también confiesa que en la actualidad su “droga favorita es pensar”.

Elecciones que, a su entender, tratan de “algo muy personal” y que en la mayoría de ocasiones tienen un componente lúdico antes que de adicción. “Entre las drogas, como entre el alcohol, he conocido a más gente que se ha drogado y ha bebido pasándoselo bien que alcohólicos y drogadictos”.

La política y la religión en la vida de Albert Plá

Controvertido como pocos, el cantautor ha acaparado muchos titulares a lo largo de su carrera por sus ideas. Sobre la última estrategia relacionada con la amnistía a los implicados en el proceso soberanista catalán, Albert Pla ha afirmado que no entiende “alguien puede estar en contra de la amnistía, eso es antiético”. “Yo se la daría a todo el mundo: a los policías que vinieron a dar de hostias a mi pueblo, a los jueces que querían encarcelar a la mitad de los catalanes…”, indicó.

También ha tenido palabras para la Iglesia y sus representantes. “Yo pensaba que todos los curas eran gays, pero se ve que se ha casado con una mujer o quiere casarse con una mujer…”, comentaba sobre el caso del exobispo Xavier Novell.

Unas afirmaciones que le han costado más de una denuncia por parte de particulares y entidades de la sociedad civil que, sin embargo, no le han llevado a autocensurarse. “No, no, a mí nunca me ha pasado. He podido cortarme”, declaró al respecto de algunas de sus letras.

Un artista con sello propio y que, como observamos, no deja indiferente.