Alejandro Sanz anuncia '¿Y ahora qué +?, con más canciones y más colaboraciones | SONY

Los cuatro años de silencio de Alejandro Sanz terminaron en mayo cuando el madrileño lanzó ¿Y ahora qué?, lo que ahora sabemos era un aperitivo de su decimo cuarto álbum de estudio.

¿Y ahora qué+? llega el viernes 21 de noviembre como una versión extendida de esa primera parte con "+ canciones + colaboraciones" y una gira por España para la que ya han salido las entradas a la venta.

"+ ilusión y sobre todo + ganas", apunta el cantante en sus redes sociales, donde ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir este anuncio junto a un vídeo de lo vivido en estos cinco meses.

Lo que sabemos de '¿Y ahora qué+?'

"Los primeros seis pasos de un camino lleno de respuestas", decía Alejandro Sanz el pasado mayo al presentar ¿Y ahora qué? dejando entrever que dejaba una segunda parte pendiente, los siguientes pasos del camino.

Ese primer adelanto y el disco al completo llegan cuatro años después de Sanz (2021) y tras una época muy complicada para el cantante, la que podría llamarse su etapa más oscura, con problemas con su exmánager, una sonada ruptura amoroso y una crisis de salud mental de la que quiso hablar abiertamente en redes sociales.

Superados los baches, su nuevo disco es un soplo de aire fresco en el que demuestra a sus seguidores y a sí mismo que aún le queda mucho camino por recorrer y muchos terrenos en los que experimentar. Nuevos estilos, nuevos ritmos e incluso con nuevos compañeros con los que colaborar como Grupo Frontera (Hoy no me siento bien) o Manuel Turizo (¿Cómo sería?). ¿Con qué otros artistas nos sorprenderá en esta segunda parte?

¿Y ahora qué+? promete nuevas colaboraciones que se sumarán a las tres de la primera parte —la tercera es Shakira— y que formarán parte del tracklist del disco del que ya conocemos estas seis canciones.