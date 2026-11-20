Alejandro Sanz quiere seguir sobre los escenarios en 2027, y destinará el verano a recorrerse ciudades por toda España con su gira ¿Y ahora qué +? .

Alejandro Sanz se empapó de su público tanto en América como en España tras el lanzamiento de su álbum ¿Y ahora qué?, y ahora continuará sobre los escenarios con la gira mundial de ¿Y ahora qué +?, el disco que completó el último proyecto musical del artista.

Hace unos días el madrileño anunciaba fechas de nuevos conciertos en Estados Unidos, pero ahora el intérprete de ¿Y si fuera ella? volverá a ser profeta en su tierra con una gira por España en 2027.

¿Y AHORA QUÉ +? Ahora otro verano juntxs", ha publico el artista desde sus redes sociales junto al cartel que desvela los conciertos que dará en 2027 por todo el país, pasando por Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Cáceres y Vigo, entre otras ciudades.

La venta de entradas será el próximo martes 24 de noviembre, a partir de las 10:00 horas (hora peninsular) desde la página web oficial del cantante y El Corte Inglés.

Las fechas de '¿Y ahora qué +? Gira España 2027'