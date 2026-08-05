Alex Warren filtra varias canciones de su nuevo disco en un directo de Instagram

Queda menos de un mes para que Alex Warren lance su tercer álbum de estudio, WILDCHILD. Sin embargo, la impaciencia ha podido con el estadounidense y este martes 4 de agosto enseñó algunas de las canciones del álbum en un directo en redes sociales.

El artista participó en un directo de Instagram de la cuenta Talk Shop Live para enseñar los vinilos y CDs que había estado firmando. Sin embargo, a los pocos minutos de empezar, preguntó a sus fans si querían escuchar un fragmento de Rescuer, el single que sale a la luz este viernes 7 de agosto, y reprodujo la segunda mitad del tema.

"¿Debería enseñaros un puñado de canciones? Puedo filtrar la mitad de mi álbum ahora mismo, nadie de mi discográfica está aquí para pararme. Esto es genial", bromeó. Después de proponer diferentes títulos, Warren optó por reproducir Cry Wolf, una canción que, a pesar de tener una melodía animada, su letra es "un poco depresiva", según explicó el propio artista.

A lo largo del directo, que duró 25 minutos, el cantante también enseñó temas como Emerald Eyes, Won't Go Back Again o Wildchild, pero se negó a reproducir Are You Having Fun, Alex?, ya que asegura que es "muy depresiva y terroríficamente triste". Después de volver a poner las canciones que ya había filtrado, el artista quiso compartir una de las más vulnerables del álbum: I Miss You More, un tema que Warren escribió para su padre, que falleció cuando él era un niño.

Durante el stream, el artista también confesó que la canción Wildchild cuenta con un solo de guitarra interpretado por el que era el artista favorito de su padre, y que, de hecho, es la canción que más le gustó a Ed Sheeran cuando le enseñó el disco. Sin embargo, Won´t Go Back Again es el tema que más le ha gustado a su familia y amigos.