AMA 2022: fecha, dónde verlo, nominados y actuaciones

American Music Awards son unos prestigiosos premios que reconocen a los artistas más queridos del momento dado que el ganador de cada categoría se elige por votación popular. Este año, los premios celebran su 50 aniversario, por lo que se esperan muchas sorpresas.

La gala, como viene siendo habitual, se celebrará en el Microsoft Theatre de Los Ángeles durante la noche de 20 al 21 de noviembre a las 5 A.M. (Hora española).

La ceremonia de los AMAs se retrasmitirá a través del canal estadounidense ABC e internacionalmente se podrá ver a través de TNT.

Wayne Brady, el presentador de la gala

Wayne Brady presentará este los premios AMAs. Este artista es un conocido humorista, actor y cantante estadounidense.

Ha ganado un total de 5 premios Daytime Emmy como presentador de diferentes programas de televisión como la versión estadounidense de ¿Hay trato? o su programa de entrevistas The Wayne Brady Show.

Como actor ha participado en varias series conocidas como en Cómo conocí a vuestra madre en la que interpreta durante 13 episodios a James Stinson y también ha sido actor de voz en diferentes películas de animación como Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo.

Las actuaciones

Muchos artistas ya han confirmado su actuación en la gala de este año, además, en la mayoría de casos, se ha podido saber en qué va a consistir su actuación:

Stevie Wonder, Charlie Puth y Ari Lennox realizarán un homenaje al ganador del Icon Award 2022 Lionel Ritchie

realizarán un homenaje al ganador del Icon Award 2022 Lionel Ritchie David Guetta y Bebe Rexha interpretarán su nuevo tema I'm Good (Blue)

Pink interpretará un homenaje en honor de Olivia Newton-John, además, también interpretará su nuevo sencillo Never Gonna Not Dance Again

Imagine Dragons e J.I.D . tocarán su reconocido tema Enemy

. tocarán su reconocido tema Annita actuará con sus dos grandes éxitos Envolver y Lobby

y Lil Baby realizará un mashup de sus temas California Breeze y In a Minute

realizará un de sus temas y Carrie Underwood interpretará Crazy Angels

interpretará D-Nice será el dj oficial de la gala

será el dj oficial de la gala GloRilla interpretará por primera vez en los premios

interpretará por primera vez en los premios Dove Cameron también actuará por primera vez en los AMAs

también actuará por primera vez en los AMAs Wizkid y Tems pisará el escenario de los premios por primera vez para tocar Essence

y pisará el escenario de los premios por primera vez para tocar Otra debutante será Yola que interpretará Break the Bough

Premios especiales

Durante la gala se entregarán dos premios especiales.

El Icon Award (premio Ícono) este año será para Lionel Ritchie.

El premio Fan Favorite después de un largo periodo de votaciones populares se disputa entre Story of my Life de One Direction y Butter de BTS, aunque en principio parece que la banda coreana va en cabeza en las votaciones.

La lista completa de nominados

Entre todos los nominados destaca Bad Bunny con un total de ocho nominaciones. Los siguientes artista con más posibilidades de llevarse varios premios son Beyoncé, Drake y Taylor Swift con seis nominaciones cada uno.

Otros artistas destacados con 5 nominaciones son Adele, Harry Styles y The Weeknd.

¡Conoce a todas las categorías y nominados!

Artista del año

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift

The Weeknd

Nuevo artista del año

Dove Cameron

Gayle

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Colaboración del año

Elenco de Encanto - We don't talk about Bruno

Elton John y Dua Lipa - Cold heart - PNAU remix

Future, Drake y Tems - Wait for U

Lil Nas X y Jack Harlow - Industry baby

The Kid Laroi y Justin Bieber - Stay

Artista de gira

Bad Bunny

Coldplay

Ed Sheeran

Elton John

The Rolling Stones

Video musical

Adele - Easy on me

Bad Bunny y Chencho Corleone - Me porto bonito

Harry Styles - As it was

Lil Nas X y Jack Harlow - Industry baby

Taylor Swift - All too well: the short film

Artista pop masculino

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

The Weeknd

Artista pop femenina

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift

Dúo o grupo pop

BTS

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

Álbum pop

Adele - 30

Bad Bunny - Un verano sin ti

Beyoncé - Renaissance

Harry Styles - Harry's house

Taylor Swift - Red (Taylor's version)

The Weeknd - Dawn FM

Canción pop

Adele - Easy on me

Elenco de Encanto - We don't talk about Bruno

Harry Styles - As it was

Lizzo - About damn time

The Kid LAROI y Justin Bieber - Stay

Artista country masculino

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luke Combs

Morgan Wallen

Walker Hayes

Artista country femenina

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift

Dúo o grupo country

Dan + Shay

Lady A

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

Álbum country

Carrie Underwood - Denim & Rhinestones

Luke Combs - Growin' up

Cody Johnson - Human: the double album

Taylor Swift - Red (Taylor's version)

Walker Hayes - Country stuff: the album

Canción country

Chris Stapleton - You should probably leave

Cody Johnson - Til you can't

Dustin Lynch y MacKenzie Porter - Thinking 'bout you

Jordan Davis y Luke Bryan - Buy dirt

Morgan Wallen - Wasted on you

Artista masculino de hip-hop

Drake

Future

Kendrick Lamar

Lil Baby

Lil Durk

Artista femenina de hip-hop

Cardi B

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Álbum de hip hop

Future - I never liked you

Gunna - DS4EVER

Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers

Lil Durk - 7220

Polo G - Hall of fame 2.0

Canción de hip-hop

Future, Drake y Tems - Wait for u

Jack Harlow - First class

Kodak Black - Super Gremlin

Latto - Big energy

Lil Nas X y Jack Harlow - Industry baby

Artista masculino de R&B

Brent Faiyaz

Chris Brown

Givon

Lucky Daye

The Weeknd

Artista femenina de R&B

Beyoncé

Doja Cat

Muni Long

Summer Walker

SZA

Álbum de R&B

Beyoncé - Renaissance

Drake - Honestly, Nevermind

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - An evening with Silk Sonic

Summer Walker - Still over it

The Weeknd - Dawn FM

Canción de R&B

Beyoncé - Break my soul

Muni Long - Hrs and hrs

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - Smokin out the window

SZA - I hate u

Wizkid y Tems - Essence

Artista latino masculino

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Artista latina femenina

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Dúo o grupo latino

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Yahritza y Su Esencia

Álbum latino

Bad Bunny - Un Verano sin ti

Farruko - La 167

J Balvin - Jose

Rauw Alejandro - Vice versa

Rosalía - Motomami

Canción latina

Bad Bunny y Chencho Corleone - Me porto bonito

Becky G y Karol G - MAMIII

Karol G - Provenza

Rauw Alejandro - Todo de ti

Sebastián Yatra - Dos oruguitas

Artista de rock

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

The Lumineers

Canción de rock

Foo Fighters - Love dies young

Imagine Dragons y JID - Enemy

Kate Bush - Running up that hill (A deal with god)

Måneskin - Beggin

Red Hot Chili Peppers - Black summer

Álbum de rock

Coldplay - Music of the spheres

Ghost - Impera

Imagine Dragons - Mercury - act 1

Machine Gun Kelly - Mainstream sellout

Red Hot Chili Peppers - Unlimited love

Artista inspiracional

Anne Wilson

For King & Country

Katy Nichole

Matthew West

Phil Wickham

Artista gospel

CeCe Winans

DOE

E. Dewey Smith

Maverick City Music

Tamela Mann

Artista dance/electrónico

Diplo

Marshmello

Swedish House Mafia

The Chainsmokers

Tiësto

Banda sonora

Elvis

Encanto

Canta 2

Stranger things: soundtrack from the Netflix series, season 4

Top Gun: Maverick

Artista afrobeats

Burna Boy

CKay

Fireboy DML

Tems

Wizkid

Artista k-pop

Blackpink

BTS

Seventeen

Tomorrow X Together

Twice.

¡Ya no queda casi nada para conocer a los ganadores!