Amaia complace a sus fans al cantar 'Quiero que vengas' y 'El árbol' en su concierto en Valencia

El 31 de mayo fue un día único para los fans de Amaia. Los asistentes al concierto de la de Pamplona en el Roig Arena de Valencia pudieron llevarse un pedacito de canciones de lo más especiales, que no están en el setlist oficial de los shows por arenas que está dando la artista por toda España.

La intérprete de Yamaguchi estaba de lo más eufórica en la cita musical con sus fans valencianos, con los que interactuó a lo largo de todo el show. Tanto es así que dejó un hueco del espectáculo para recibir los regalos de las primeras filas y para leer las peticiones de las pancartas que alzaban los asistentes.

Además de que la artista se lanzara a cantarle Cumpleaños feliz a una fan que cumplía años ese día, la pamplonica también hizo realidad el sueño de algunos al interpretar de manera improvisada dos canciones que el público le pedía: Quiero que vengas y El árbol, el tema original de la serie La Mesías de Javier Ambrossi y Javier Calvo, donde ella se estrenó como actriz.

De forma desenfadada, Amaia pidió al batería que la acompañara en el trozo que cantó de Quiero que vengas, canción en la que se intercaló con el público durante unos segundos. La segunda elección de los espectadores se quedó en varias estrofas finalmente, pero para muchos fue todo un placer que la artista cantara este tema televisivo que está fuera de cualquier show.

La artista regaló a los espectadores del Roig Arena su penúltimo concierto de su gira por pabellones, sin contar los festivales. El cierre del tour será en Barcelona a finales de año, y Amaia mostró su entusiasmo y entrega con esa portentosa voz con más fuerza que nunca.