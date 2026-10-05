Las canciones de La Oreja de Van Gogh se convertirán en una película musical | Miguel López Martínez

El regreso a los escenarios de La Oreja de Van Gogh recuperando a Amaia Montero como vocalista de la banda está resultando todo un éxito, con los conciertos colgando el cartel de sold out y demostrando que su conexión con el público sigue tan fuerte como siempre.

Una vuelta que ha llegado con otra sorpresa debajo del brazo: las canciones de La Oreja de Van Gogh se trasladan a la gran pantalla con la película musical Puedes contar conmigo.

El encargado para dirigir este gran proyecto será el cineasta Fernando González Molina, director de 3 metros sobre el cielo o Palmeras en la nieve, con Beltrán Cortázar, Domingo Corral y Gonzalo Sálazar-Simpson como productores y el propio grupo como encargados de la producción ejecutiva.

"Ver que nuestras canciones cobren nueva vida en el cine es un sueño para nosotros", han indicado los miembros de la banda en un comunicado, "estamos en un momento precioso de nuestra carrera, sintiendo el cariño de muchísima gente y creemos que Puedes Contar Conmigo será una celebración maravillosa de lo que nos une a nuestro público".

Tal y como indican, la producción se encuentra en una fase avanzada de desarrollo y escritura, al cargo del director y el guionista Miguel López Martínez, y que desarrolla una historia original que utilizará la música de La Oreja de Van Gogh.

"Trasladar el universo de la Oreja a una historia original es un desafío gigante para mí", ha indicado el cineasta. "Es también cumplir un sueño: actualizar los grandes musicales románticos, que he amado desde siempre, a los códigos del cine actual. Con esta película me gustaría crear un evento cinematográfico que emocione al público como lo han hecho durante décadas las canciones de La Oreja de Van Gogh".