Ana Guerra llama "bajito" a Pablo Motos y presenta su genial Reflexión "en pijama"

Los éxitos de Ana Guerra preceden al lanzamiento de Reflexión, su esperado primer álbum: tercer Disco De Platino para 'Ni la hora', cinco platinos en 2018 con 'Lo malo', 'Bajito', 'El remedio', ‘Olvídame’... la tinerfeña no ha dejado de sonar desde que saliera de la academia de Operación Triunfo, convirtiéndose en una de las promesas del panorama musical en nuestro país.

Tanto es así, que ya es casi una habitual de El Hormiguero y es que son tres veces las que la hemos podido ver derrochando simpatía en el plató del programa de Antena 3.

LA ‘REFLEXIÓN’ DE ANA GUERRA

Además de los temas citados anteriormente, en este álbum encontramos otros como ‘Vete de De Mí’, ‘Con Una Mirada’ o ‘Despierta’, que ya le escuchamos cantar en su última visita a la Academia de OT 2018. Reflexión está formado por nueve temas que van desde el reggaeton a los boleros, pasando por el pop de corte nacional.

Lanzar un disco es "como parir", en palabras de la propia Ana Guerra, que comenta que el disco "está hecho con tanto amor y dice tantas cosas de mí que me expone mucho de cara al público".

Ante esta confesión, Motos le preguntó si tenía miedo de ser demasiado sincera con sus sentimientos: "Te da respeto, porque lo cierto es que hay mucha verdad en ese disco. Hay muchísimo amor y espero que la gente lo quiera como lo quiero yo", contestaba Ana.

EN PIJAMA, EN PIJAMA

Vestida muy “cómoda”, Ana llegó a El Hormiguero con un original traje que parecía el clásico pijama con solapas e incluso Motos le preguntó si efectivamente lo era, a lo que Ana le contestó luciendo su sentido del humor: "Vengo a El Hormiguero en pijama. Es muy práctico: Ahora llego a casa y me duermo". Y claro, sus fans tampoco pasaron por alto el detalle:

"LA VIDA ES AMOR"

Ana Guerra está atravesando un momento precioso a nivel profesional, e intuimos que en lo personal también está viviendo una etapa muy dulce: "la vida es amor", comentaba, asegurando que el amor lo vive de una forma “muy intensa”.

"Me ha pasado de reflexionar y de conocer a una persona que no parezca que vaya a haber nada y que luego surja el amor, y me ha pasado de enamorarme locamente y decir ¡guau qué bonito! Me gusta más el segundo. Estás como en una nube, es maravilloso, te hace ser mejor persona y el mundo es de color de rosa", comentaba.

Además, hace un alegato a favor de la libertad, el poliamor y la elección sexual: "Al creer en la libertad creo en todos los tipos de amor, que cada uno elija y experimente el amor que quiera, y que se quede con el que más le guste".

"Antes vivíamos en una sociedad que por educación la pareja tenía que ser de una manera y punto, y no solo en el amor sino en muchas cosas. Hoy en día podemos ver que no es así, el ser libre te hace ser más feliz", continuaba.

Recordemos que en el vídeo de ‘Bajito’, himno a la diversidad sexual, pudimos ver a Dulceida o los Javis , algunas de las caras más visibles del colectivo LGTBI en nuestro país.

QUERER ES PODER

La cantante mostró su nuevo tatuaje en el antebrazo: "Me he hecho este tatuaje y mi padre también. Su primer tatuaje con su edad y con una filosofía de vida… 'Querer es poder'. Los límites te los pones tú. Si quieres puedes, trabaja, lucha, duerme poco y sueña mucho. Papi War lo llamamos así. Se llama Antonio. A pesar de ser enfermero si le sacan sangre se desmaya, entonces pedí que lo acostaran en una camilla, e iba preocupándome… decía queda mucho y le quedaba todo el tatuaje", comentaba.

¿BAJITO YO?

Ana Guerra cantó en directo su single 'Bajito' junto a Pablo Motos y al finalizar, el presentador se dio por aludido “¿Bajito? ¿Es a mí?” a lo que la cantante no dudó en responder: “Claro Pablo, pa’ bajito tú, ¿no?"

FUEGO Y GASOLINA

La noche le guardaba más sorpresas a la cantante canaria, que tuvo que montarse en un coche con Pablo Motos ¡para traspasar un puente de fuego y gasolina! Aunque al principio Ana no parecía muy convencida, ¡acabó encantada!