Ana Mena se impregna de folclore en 'Por tu calle' con Pepe y Vizio

Hay veces que una diva del pop tiene que volver a sus orígenes, y así lo ha hecho Ana Mena. El dúo Pepe y Vizio cuenta con la intérprete de Las 12 en su nuevo disco Puchero, estrenado este viernes 4 de abril. Los tres, junto a KIDDO, lanzan en colaboración Por tu calle, una canción pegadiza que es fiel al origen de los cantantes.

En forma de rumba flamenca, este featuring le canta y le baila a un amor de barrio. Con un sonido tradicional y folclórico, los artistas rinden homenaje a su tierra. "Por si lo quieres saber / Si tus ojitos miraran al vacío yo me dejo caer / Por ti siento lo que nunca había sentío' / Y yo quisiera saber / Cómo serían los domingos a tu vera / Y eso no me pasa con cualquiera", cantan en el estribillo.

"Después de un camino tan largo, nuestra recompensa es ver cómo ya hay gente impaciente. Que Dios bendiga absolutamente a todo el mundo", han compartido Pepe y Vizio sobre el estreno de su álbum Puchero, que también cuenta con otras colaboraciones con DELLAFUENTE, Las Rodes y Delaossa.

Letra completa de 'Por tu calle', de Pepe y Vizio con Ana Mena y KIDDO

Por si lo quieres saber

Si tus ojitos miraran al vacío yo me dejo caer

Por ti siento lo que nunca había sentío'

-

Y yo quisiera saber

Cómo serían los domingos a tu vera

Y eso no me pasa con cualquiera

-

Una chula incalculable inescrutable

Quiero que mi suegra sea tu madre

Que me invite los domingos a arrocito

Y no echemos una siesta pegaítos

-

Carita de ángel déjate caer

Pasta y bogavante en Isabel Mayfair

En Mallorca borrachita viendo amanecer

Tu carne es azuquita con Jean Paul Gaultier

-

Ese cocktail de sabores que regala tú mirá

Hace que me enamore de ti más baby ma

Dispuesta a romperme la rutina

Mi musa mi diva bendita sea mi ruina

-

La luna disimula pa' mirarte, baby

Está maldita duda va a matarme, baby

No existe vacuna pa' curarme, baby

-

Por si lo quieres saber

Si tus ojitos miraran al vacío yo me dejo caer

Por ti siento lo que nunca había sentío'

-

Y yo quisiera saber

Cómo serían los domingos a tu vera

Y eso no me pasa con cualquiera

-

Por tu calle

Se pasea mi deseo incontrolable

Yo dibujo corazones en el aire

Y se borran con la brisa de la tarde

De la tarde

-

Dibujo corazones

Juego con ilusiones

Que bonito imaginarte aquí

-

Quisiera saber que sientes

Que pasa por tu mente

Tan cerca y tan lejos de mí

-

Es que yo si no estás

Solo soy una mitad

Una excusa nada más

Para salir a buscarte

-

Qué sabe nadie pa' enseñarle a este corazón

Cómo explicarle que me muero, me muero de amor

El tiempo pasará

Y yo seguiré cantándote

-

Por si lo quieres saber

Si tus ojitos miraran al vacío yo me dejo caer

Por ti siento lo que nunca había sentío'

-

Y yo quisiera saber

Cómo serían los domingos a tu vera

Y eso no me pasa con cualquiera

-

Por tu calle

Se pasea mi deseo incontrolable

Yo dibujo corazones en el aire

Y se borran con la brisa de la tarde