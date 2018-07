Escucha 'Stupid little things' de Anastacia, un adelanto de su nuevo disco

Anastacia llevaba desde 2008 sin publicar nuevas canciones pero la cantante estadounidense ya está de vuelta. El 5 de mayo publica su nuevo disco, que se titulará Resurrection y es el sexto LP de estudio de su carrera. Este nuevo álbum, grabado en Los Ángeles, está formado por 10 temas en la versión estándar y 14 en la versión lujo.

El primer sencillo extraído de este nuevo trabajo se titula Stupid Little Things, una potente apuesta por el pop rock con tintes de soul que se acerca al tipo de música que la hizo triunfar en todo el mundo y que, según la propia Anastacia habla de "no pensar demasiado en todo y no centrarse en las cosas pequeñas".

Estos últimos años Anastacia ha alcanzado gran notoriedad gracias a las campañas a favor de la sensibilización en torno a diferentes enfermedades que ella misma ha sufrido como la enfermedad de Crohns y el cáncer de mama. De hecho, tan sólo hace un año, anunció que ella misma se había sometido a una doble mastectomía, consecuencia de una recaída de la enfermedad.

Fanily=007 Yes my new single is called 'Stupid Little Things' & new album 'Resurrection'. U will srt heading at radio vry soon :-)