Antonio Orozco detiene el tiempo en Madrid con tres invitados y un anuncio sorpresa

Antonio Orozco ha cerrado La Gira De Mi Vida desde el Movistar Arena de Madrid antes de actuar en varias ciudades de Europa en marzo de 2026. Este miércoles 10 de diciembre, el catalán ha invadido de emoción y energía un recinto que ha perdido la noción del tiempo mientras sonaban cada una de las canciones.

El cantante, que acumula 25 años de carrera, ha demostrado estar lleno de fortaleza tras unos años difíciles en cuanto a su salud física y mental. Por eso, Antonio Orozco ha repetido una y otra vez que no quería que se acabara esta noche; una noche donde ha estado arropado por más de 17.000 personas, su banda y tres invitados: Eva Soriano, Antoñito Molina y Pablo López.

Un anuncio muy importante

La mayor sorpresa del concierto ha llegado hacia el final, cuando Antonio Orozco ha enviado en directo un correo electrónico a los asistentes para anunciar otro concierto en el Movistar Arena de Madrid, esta vez para el sábado 19 de septiembre de 2026. "Estoy superemocionado. Quiero que seáis los primeros en saber que volveremos a Madrid en 2026, pero no una noche de miércoles de Champions", ha bromeado.

El correo, que solo lo han recibido las personas que compraron entradas para esta noche, dice: "Sólo para ti… que me has acompañado en esta increíble aventura. Es mi manera de decirte gracias, de corazón. Porque noches como estas merecen repetirse… Por haber estado aquí esta noche, ya puedes acceder de manera exclusiva a las entradas para un nuevo concierto. Nos veremos para seguir celebrando La Gira de Tu Vida, porque ahora… TÚ formas parte de esta aventura".

Antonio Orozco en su concierto en el Movistar Arena de Madrid | EFE / Rodrigo Jiménez

Así ha sido el concierto

Tras proyectar imágenes suyas de niño, de adulto y de anciano, Antonio Orozco ha empezado el show con una chaqueta negra llena de toques dorados y al ritmo de El Tiempo No Es Oro. "Muchísimas gracias por este año. Gracias por regalarme tu tiempo. Esta noche va por ti, Madrid", ha dicho al terminar la canción.

"Manda el tiempo que ahora es nuestro", ha cantado el público al unísono durante Hoy. Entre gritos de "lololololo" y palmas, Qué me queda ha dado paso a los brazos en alto de Ya lo sabes. Y, como quien no quiere la cosa, Eva Soriano ha aparecido en el escenario para cantar Devuélveme la vida, demostrando sus habilidades como vocalista y no solo como presentadora de Cuerpos especiales. Por fin, Antonio cumplió su contrato con Eva.

Tras la primera colaboración de la noche, el barcelonés ha transmitido una energía única al darse golpes en el pecho con El viaje, tema al que le han seguido Te Estaba Esperando, Bebé, Lo Inevitable o El Problema Fue La Solución, donde las palmas y la rabia se han dado la mano.

Con Despierta, Antonio Orozco se ha abrazado a sus guitarristas antes de seguir adelante con Giran y van. Al terminar esta canción, el artista ha detenido el concierto durante más de tres minutos para que los servicios de emergencia pudieran atender a una persona del público. "Seguro que te pondrás bien pronto, te mandamos un abrazo", ha dicho al terminar este pequeño incidente.

Sin tiempo que perder, el Orozco ha puesto en pie al público con Llegará y Te esperaré, mientras el momento más emotivo de la noche ha llegado con Mi héroe, la canción que le dedica a su padre. A esta actuación le han seguido casi dos minutos de ovación en forma de aplausos.

Con Estoy hecho de pedacitos de ti ha llegado el segundo invitado de la noche, Antoñito Molina. "En este mundo tan grande y a veces de locos, es muy difícil encontrarte con una persona que te regale un corazón tan limpio, tan sano, y que hoy me haya regalado la mejor canción de mi vida para cantarla con ustedes", ha dicho el cantautor al terminar.

Y, tras un momento de incertidumbre con las luces apagadas, el público ha enloquecido cuando ha visto a Pablo López por sorpresa en el piano para interpretar El patio. Se trata de la primera vez que el malagueño ha acudido a un concierto de Antonio Orozco, ya que siempre había ocurrido a la inversa.

"No sé si alguna vez habéis conocido a alguien antes de conocerlo. Es increíble lo que pasa con este hombre. Para mí, el mejor concierto que hay en este país, con diferencia. Tengo la suerte de escucharlo bajito, de que me haya enseñado tanto. Te quiero dar las gracias", ha pronunciado López antes de fundirse en un abrazo. "Qué puta barbaridad", ha dicho Orozco antes de continuar con el show.

La emoción ha seguido intacta mientras Antonio Orozco ha cantado Temblando, aunque la euforia ha vuelto a abrirse paso con Lo que tú quieras soy, tras la que ha estado a punto de romperse la camiseta por la mitad. Y, tras simular el final del concierto, ha concedido un emotivo discurso medio cantado: "He estado un montón de tiempo perdido, buscando, intentando encontrarme, desesperarme. Y hoy, que estoy aquí, no quiero que se acabe".

"No ha habido ni un segundo en todo este tiempo, perdido o encontrado, que no haya estado pensando en ti", ha terminado diciendo para presentar la canción que le dedica a sus hijos: Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense En Ti.

Y al final, ha sonado Entre sobras y sobras me faltas antes de que Antonio Orozco y todo el público hayan soplado las velas por el 25 aniversario del artista en la música. Y por muchos años más.