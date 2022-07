Antonio Orozco y su gran amigo Luis Fonsi se unen en 'Mi Héroe', un himno de esperanza

Tras el lanzamiento con Sebastián Yatra de la nueva versión de Entre Sobras y Sobras Me Faltas, canción con la que Antonio Orozco nos abría las puertas de su nuevo proyecto, el cantante barcelonés se junta con su íntimo amigo y artista internacional, Luis Fonsi, para relanzar Mi Héroe, un himno que atraviesa nuestros corazones desde el 2015.

"Todo el mundo en sus vidas tiene cerca un héroe. Es la historia más profunda que he contado en mi vida, es donde más siento que enseño parte de mi vida, sé que muchos se van a sentir identificados. Los héroes son esos que todos los días se levantan, luchan y hacen las cosas por los demás, médicos, bomberos, enfermeros, todos los que sin que lo sepamos cada día se levantan y hacen las cosas por los demás". Así describía Antonio Orozco a los medios cuando estrenaba por primera vez esta canción tan profunda y emotiva.

Siete años después de estrenarla, Antonio Orozco ha encontrado a su compañero ideal, para relanzar un mensaje cargado de gratitud y esperanza. Desde el primer golpe de voz, esta canción atrapa y nos descubre un mundo en decadencia, dónde los héroes mantienen la esperanza.

El resultado mágico de esta unión tan íntima y natural se percibe desde el primer compás.

Antonio Orozco ha destacado la gran relación que le une al puertorriqueño. "Cuando uno da sin pedir nada a cambio, todo cambia. La verdad es que mi experiencia contigo ha sido siempre dar. Y en esta ocasión, cuando te escuché por primera vez cantarla me quedé sobrecogido".

Luis Fonsi, agradecido a su amigo: "Cantar contigo no es un trabajo"

Luis Fonsi también agradece la oportunidad de colaborar con su compañero y amigo desde hace más de 15 años. "Tú dices de dar, pero yo creo que el que está dando aquí eres tú. Yo no siento que estoy dando. Yo estoy compartiendo, celebrando algo que amo que es la música, tu música. Para mí cantar contigo no es un trabajo, no es un favor, no estoy dando nada. Al revés, estoy recibiendo grandes cosas, recuerdos… Para mí esta canción es mucho más que una canción", dijo.

Orozco editará un disco de colaboraciones

Esta canción es el segundo adelanto del nuevo y ambicioso nuevo proyecto de Antonio Orozco.

Contará con la producción ejecutiva de Sebastian Krys y los compañeros de viaje Sebastian Yatra, Juanes, Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Pablo Alborán, Rozalén entre otros se unen para revisitar las canciones que más han revuelto las emociones de los seguidores de Orozco.

El dúo con Yatra fue para el tema Entre Sobras y Sobras Me Faltas.

De qué se conocen Luis Fonsi y Antonio Orozco: "Me cambió la vida"

Fonsi tendió una mano a Orozco hace varios años, cuando el artista planeaba darse a conocer en Latinoamérica y ampliar así su público. España estaba entrando en una crisis económica y las dificultades no hacía más que aumentar. Lo contaron cuando estuvieron compartiendo papel de coach en La Voz.

"Recuerdo que en 2007 estaba perdido, sin saber qué hacer. En aquel momento el teléfono solo sonaba para recibir llamadas para pagar las facturas de la luz. No sabía qué hacer y entonces pensamos en irnos a dar el salto a América. En aquel momento, sin mucha esperanza, llamé a un señor, amigo y compañero para pedirle ayuda. A ver si podía echarme una mano y abrir alguna puerta... aquel amigo se llamaba Luis Fonsi'', relató Orozco en uno de los momentos más emotivos de La Voz.

"Lo que tardó Luis Fonsi en cogerme el teléfono y cambiarme la vida, fue el mismo tiempo que he tardado yo en darme la vuelta y reconocer tu talento. Luis me cambió la vida, desde aquel día somos hermanos'', decía, emocionado y agradecido por haber sido amparado por el puertorriqueño, que no dejó pasar la ocasión para contar su parte de la historia.

Luis Fonsi se derrumba al recordar el bonito gesto que cambió la vida de Antonio Orozco // Roberto Sastre

''Cuando eso pasó, cuando descolgué ese teléfono y me pidió ayuda Antonio... no sabía qué decirle. Siempre había sido un ídolo para mí, le dije que 'por supuesto, que claro, que le dijera qué quería hacer y que se ponían a ello'. Fue entonces cuando Antonio me dijo que tenía una canción para los dos.. ¿Os suena Ya lo sabes? Pues el resto es historia...'', dijo, refiriéndose a la colaboración que lanzaron en 2009, Ya lo Sabes.