Anuncio Estrella Damm: Rigoberta Bandini le pone música con su 'A ver qué pasa'

Una de las cosas que indican que ya estamos a las puertas del verano es sin duda el anuncio de Estrella Damm. Año tras año, el paisaje mediterráneo protagoniza uno de los spot más esperados, siempre vinculados a la música.

Artistas como Love Of Lesbian con Fantastic Shine, o la más reciente colaboración de Santi Balmes con Maria Rodés en Debe haber otra forma de vivir; la mítica Summercat de Billie the visions and the dancers; Those little things de Ramon Mirabet o If you wanna, de The Vaccines; han sido algunas de las muchas canciones que nos han acompañado año tras año con estos anuncios.

Rigoberta Bandini, Menorca y 'A ver qué pasa'

Este año, no podía ser otra que Rigoberta Bandini la que le pusiera música al spot. La artista revelación es una de las mujeres con más proyección dentro de la industria musical por su estilo tan particular y original.

"Cuando me llamó Oriol (director del spot junto a Ian Pons) por primera vez me preguntó si sabía lo que era el anuncio del verano de Estrella Damm. Pensaba que estaba de broma. He crecido esperando el anuncio cada verano y ha sido un honor para mí componer esta canción Estrella Damm. 🤍A ver qué pasa", ha escrito la artista en sus redes sociales junto con la portada del tema.

Rigoberta aparece en pantalla al principio del spot tocando la guitarra sobre unas rocas, con las cristalinas aguas de una playa menorquina a sus pies. Y es que el idilio de la firma cervecera con Menorca viene de lejos, siendo esta la tercera ocasión que la escogen para rodar uno de sus spots,

Una larga gira con numerosos 'sold out'

Con temas como Perra, Too Many Drugs (incluida en la BSO de Veneno) o In Spain We Call It Soledad; Paula Ribó —nombre real de Rigoberta Bandini— se ha convertido en una de las artistas del momento.

No hay festival que no la quiera en su programación y no es para menos, ya que aún con la difícil situación que continúa atravesando el sector de la música en directo y el espectáculo, Bandini acumula carteles de sold out allá por donde pasa.

"La cultura también es nuestra manera de vivir"

Una de las peculiaridades de Amor a primera vista, el nuevo spot de Estrella Damm, es que los actores hablan en verso, como si de una obra de teatro se tratase "para poner de manifiesto que la cultura también es fundamental en nuestra manera de vivir".

De hecho, al final del vídeo, un enorme telón rojo se despliega sobre una de las playas de Menorca para abrirlo nuevamente sobre un escenario. Sus protagonistas, Mario Casas, Mireia Oriol, Joan Amargós, Laia Manzanares, Nao Albet, Pep Cruz, Mònica López, Tamara Ndong y Daniel Ibáñez dan las gracias al público tras finalizar su interpretación.