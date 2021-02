"Mis amigos me piden que felicite a sus hijos con la voz de Poppy de Trolls": Rigoberta Bandini, cantante y dobladora

"Estaba juntando las canciones en una carpeta y me vino este nombre, no sé por qué". Rigoberta Bandini es el alter ego de Paula Ribó, la artista que acaba de lanzar 'Perra', un tema reivindicativo que nos deja caer el camino que va a seguir la artista. "No he tenido perro ni gato, pero cuando se ponen ahí al sol al lado de la ventana... Dices, 'qué vida'", cuenta.

"Después del primer single pensé cambiar el nombre, pero ahora lo veo en los carteles y me gusta", nos cuenta sobre esta 'personalidad' que ha creado. "Rigoberta es una intensa...", reconoce.

La artista actuó en el Teatro Reina Victoria hace poco. "Fue como un sueño, habíamos ensayado mucho porque estábamos cagados, era nuestro primer concierto en un teatro con tanta gente". Y cuidado porque Bandini es capaz de llorar bailando. "Me ha pasado mucho eso de estar de fiesta y tener una sensación de euforia pero también decadencia, ese es el sentimiento que me gusta a mi como espectadora, esta cosa agridulce de máxima felicidad pero..."

La cantante nos cuenta que para ella la guitarra es como un psicólogo. "Lo mejor es que es gratis", dice refiriéndose a la habilidad de vaciar sus sentimientos en una composición. Su tema 'In Spain we call it Soledad' habla de una ruptura amorosa. "Cuando tienes emociones muy fuertes te inspiran más, pero yo intento proyectar que la euforia también te puede hacer componer cosas guays".

Otra de sus facetas artísticas es la del doblaje. "Mis amigos me piden que felicite a sus hijos con la voz de Poppy de Trolls", cuenta. De hecho, su hermana era Spinelli en la Banda del Patio. "Me gustaría ser Doraemon, Nobita me cae un poco mal", explica.

Terminamos la entrevista con Sergio Bezos y sus preguntas para conocer a Rigoberta más "de cerca". Tenemos miedo a lo que pueda pasar...

