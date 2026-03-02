Shakira se coloca líder en el ranking de los conciertos más vistos del Zócalo. ¿Y Rosalía?

Shakira durante su actuación en el Zócalo de Ciudad de México | Getty Images

Shakira forma parte de la lista de artistas que más público ha congregado en un concierto en el Zócalo de Ciudad de México, y no solo eso, sino que se encuentra a la cabeza.

Con 400.000 personas reunidas para verla, la colombiana ha superado a la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs y se ha hecho con su segundo concierto que se encuentra en este ranking.

Al igual que Shakira, otros grandes artistas han dado conciertos multitudinarios en este espacio, incluida la propia Rosalía en 2023. A continuación, repasamos los 10 artistas que más público han congregado en esta plaza y cuándo fueron sus conciertos.

1. Shakira - 400.000 personas (2026)

La cantante interpretó algunos de los temas más conocidos de su carrera, como Acróstico o Loba, pero también sorprendió a los asistentes al subir a Beéle al escenario para cantar su próxima colaboración ALGO TÚ.

“Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México, mi casa. Es una historia de amor y amistad que yo tengo con México, que no se compara con nada”, afirmó sobre la ciudad en la que ha dado 13 conciertos con sold out para su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

2. Los Fabulosos Cadillacs - 300.000 personas (2023)

Por desgracia, la banda argentina de rock, reggae y skaa ha perdido su puesto en la cima del podio por culpa de Shakira, pero no hay que menospreciar las 300.000 personas que reunieron sin tener una repercusión tal como la de Shakira.

Su concierto del 3 de junio de 2023 no solo fue mostrado en pantallas en las plazas anexas, sino que fue retransmitido a nivel nacional. La banda logró incluso crear un silencio casi sepulcral durante su actuación de Mal bicho, una canción contra la violencia, la injusticia y la guerra en el mundo.

3. Grupo Firme - 280.000 personas (2022)

La banda de música regional mexicana, originaria de Tijuana, Grupo Firme puede presumir de haber congregado a más de 280.000 personas en la plaza del Zócalo de Ciudad de México.

Su concierto, en septiembre de 2022, rompió récord de asistencia y, horas antes de iniciarse, la jefa de gobierno ya había avisado de que la plaza estaba llena y recomendaba seguir el show desde las plazas aledañas. Fue un éxito rotundo.

4. Vicente Fernández - 217.000 personas (2015)

El cantante y actor mexicano Vicente Fernández, también conocido como El Charro de Huentitán, logró hacer historia en mayo de 2015 cuando logró reunir a más de 217.000 personas en este espacio. Con su concierto, que se prolongó durante tres horas, acabó con el récord que Shakira había conseguido en 2007 y eso que ya había advertido que no era su intención.

"Quiero mucho a Shakira, pero no me interesa romper los récords de nadie, me interesa tenerlos contentos a ustedes", dijo cuando aceptó la invitación de unirse al show.

5. Shakira - 210.000 personas (2007)

Shakira se coronó en 2007 y ostentó este récord durante ocho años. La cantante colombiana fulminó el récord que dos años antes había conseguido el grupo de rock mexicano Café Tacuba cuando congregó a 170.000 asistentes.

Suerte, No y Te dejo Madrid fueron algunas de las canciones que interpretó Shakira, que se ganó al público con una declaración de amor: "Ustedes y yo tenemos una historia desde hace muchos años y esta noche soy toda suya".

6. Justin Bieber - 200.000 personas (2012)

Justin Bieber estuvo cerca del récord de Shakira, pero no consiguió arrebatárselo con su multitudinaria actuación en julio de 2012. Tenía solo 17 años y logró congregar a más de 200.000 personas.

El cantante interpretó temas de sus dos primeros álbumes y cantó también Baby, la canción que lo llevó a la cima. Además, subió a una chica para cantarle y regalarle flores e invitó a Carly Rae Jepsen, con quien cantó su éxito Call me maybe.

7. Roger Waters - 200.000 personas (2016)

Roger Waters, fundador de la banda Pink Floyd, repitió el éxito de Justin Bieber el 1 de octubre de 2016, dos días después de su doblete en el Foro Sol (28 y 29 de septiembre).

El show se prolongó durante dos horas y media en las que Waters interpretó un setlist con 24 canciones. Después, volvió a salir al escenario al terminar de actuar para repasar algunos de los grandes éxitos de su banda. El público se volcó y el cantante aprovechó también para criticar abiertamente a Donald Trump.

8. Paul McCartney - 200.000 (2012)

El 10 de mayo de 2012, día que se celebraba el Día de las Madres, Paul McCartney se subió al escenario en el Zócalo y dio un concierto al que se sumaron cerca de 200.000 personas.

El de Liverpool se ganó al público dedicando canciones a las Mamacitas y haciendo suyo el grito: "¡Viva México, cabr*nes!". La primera canción de la noche fue Hello, Goodbye, de la que es coautor junto a John Lennon, a quien mencionó en varios momentos de la noche.

9. Café Tacvba - 170.000 (2005)

El grupo de rock mexicano Café Tacvba hizo historia en 2005 cuando logró el récord de asistencia —que luego le quitó Shakira— al reunir a más de 170.000 personas en el Zócalo de México.

La banda, que actuó durante más de tres horas, reconoció después que le alucinó "la cantidad de personas que fueron". "Rebasó por mucho nuestras expectativas y nos sorprendió", aseguraron en una entrevista posterior.

10. Rosalía - 160.000 (2023)

Rosalía logró meterse en este ranking tras el multitudinario concierto del 28 de abril de 2023. La cantante catalana anunció el show solo dos días antes de su celebración, para despedir su gira americana, y consiguió llenar la emblemática plaza.

El concierto duró algo más de una hora y la catalana interpretó cerca de 20 temas. El público enmudeció cuando versionó La Llorona, la popular canción mexicana popularizada por Chavela Vargas.