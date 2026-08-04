Ariana Grande aclara que su descanso del foco mediático es "una decisión tomada desde la reflexión y el empoderamiento"

Este fin de semana Ariana Grande anunció que se alejará un tiempo de la vida pública una vez termine su Eternal Sunshine Tour en septiembre. La noticia pilló de sorpresa a sus fans, ya que la artista acaba de publicar su octavo álbum de estudio, petal, y tenía previsto participar en el musical londinense Sunday in the Park with George el próximo verano. Aunque el comunicado de su equipo afirmaba que el descanso se debía al escrutinio público constante que ha sufrido en los últimos meses, la artista ha aclarado que se trata de una decisión tomada hace mucho tiempo.

"A veces, cuando sale una noticia que no proviene directamente de mí, las cosas pueden sacarse un poco de quicio. Así que quería hablaros directamente a mis fans esta noche porque os quiero mucho. El anuncio que se hizo ayer no fue algo espontáneo ni impulsivo", ha dicho Ariana Grande durante su primer concierto en Chicago. "Es algo que planeé con discreción hace mucho tiempo y es una decisión tomada desde la reflexión y el empoderamiento", ha añadido.

"He oído que mis seguidores estaban preocupados porque la negatividad me estaba arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más al contrario. Sinceramente, no es eso lo que está pasando", ha aclarado. "Y quiero ser muy, muy clara. Varias cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Sí, hay que poner límites. Los humanos pueden necesitar un descanso algunas veces. Y a la vez, esto puede y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa".

Grande ha asegurado que los comentarios negativos no serán capaces de alterar su realidad y que no tiene que cargar con "esa mierda". "Necesito salir ahí fuera y diferenciar eso de mi verdad para todos vosotros porque os quiero y esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", ha concluido.