Ariana Grande se toma un descanso del foco mediático por el "escrutinio público constante" de su físico

Ariana Grande durante la promoción de 'Wicked: Parte II' | Bruce Glikas / FilmMagic / Getty Images

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Ariana Grande se tomará muy pronto un descanso.

Tras finalizar su gira Eternal Sunshine en Londres el 1 de septiembre, la cantante se alejará del ojo público. Así lo ha anunciado La revista People, que informa sobre que el escrutinio en torno a su salud y su físico han superado a la artista.

Durante los últimos años el físico de Ariana Grande ha sido de lo más comentado, apuntando directamente a su salud por la delgadez que ha mostrado tanto en las promos de las películas de Wicked como ahora en sus concierto. Tal es la crítica pública que la artista la ha añadido en su último videoclip, petal, donde reflexiona sobre esta parte tan dura de la fama.

Ahora, un representante de la cantante ha contado a la mencionada revista que la cantante se tomará un descanso: "Ariana se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine".

"Tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas"

"Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante", continúa explicado el representante.

No obstante, la artista ha disfrutado de su retorno a los escenarios, tal y como informa su equipo: "Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto".

Un nivel exigente en directo que cumple

Una fuente cercana a Grande expuso en la revista que no hay mayor prueba de la buena salud de la artista que su actual gira: "Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche".

Según confirma People, por esta decisión Grande no participará en la reposición en el West End de Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim. Su estreno estaba previsto para el próximo verano en el Barbican Centre de Londres, con Jonathan Bailey, coprotagonista de Grande en Wicked, como coprotagonista.

La respuesta de Grande desde la música

Además de en su nuevo disco petal, Ariana Grande ya se ha hecho eco de estos comentarios en su pasado musical.

En su canción Yes, And? del álbum Eternal Sunshine, Grande canta: "Mi cara está sentada, no necesito ningún disfraz / No comentes sobre mi cuerpo, no respondas / Tu asunto es tuyo, y el mío es mío".