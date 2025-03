Ariana Grande anuncia su cortometraje 'Brighter Days Ahead' para acompañar el estreno de 'Eternal Sunshine Deluxe'

Tras su experiencia como actriz de reparto en Wicked, Ariana Grande sigue mostrando su interés por el cine, aunque esta vez como directora. Este miércoles 12 de marzo, la estadounidense ha sorprendido a sus seguidores al anunciar el estreno del cortometraje Brighter Days Ahead, dirigido por ella misma junto a Christian Breslauer, conocido por trabajar con videoclips.

Esta película verá la luz el viernes 28 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de Eternal Sunshine Deluxe, la esperada nueva versión de su último disco. Así lo han desvelado ella misma y su equipo en redes sociales al compartir el tráiler del cortometraje, donde se escucha una voz de fondo que dice en inglés: "Bienvenida de nuevo, Peaches".

El nombre hace referencia al personaje que interpreta Ariana Grande en el videoclip de We Can't Be Friends (Wait for Your Love), el tema más conocido de su disco Eternal Sunshine. Ambos proyectos, tanto el vídeo como el álbum, están inspirados en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004), donde se cuenta la historia de un hombre que decide borrar todos sus recuerdos con una anterior pareja sentimental.

Por tanto, el tráiler del cortometraje parece indicar que podría ser una continuación del videoclip de Ariana Grande, inspirado de nuevo en el mismo largometraje.

En el tráiler de Brighter Days Ahead también muestra una canica descendiendo por una estructura plateada, algo que muchos seguidores de la cantante han identificado como una posible representación del regreso de Peaches a la clínica encargada de eliminar recuerdos.

Por su parte, el póster sigue la misma estética que la portada de Eternal Sunshine Deluxe, donde Ariana Grande aparece suspendida en el aire mientras le enfoca una luz desde el cielo. Del mismo modo, la imagen promocional del cortometraje muestra a la artista en una posición similar, aunque esta vez debajo del agua.