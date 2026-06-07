Ariana Grande vuelve a los escenarios siete años después con un setlist muy debatido

Alrededor de Ariana Grande siempre giran rumores sobre una posible retirada de la música, sobre todo por su gran implicación en el cine durante estos últimos años con Wicked y otros proyectos. Sin embargo, la estadounidense siempre acalla las especulaciones con nuevos álbumes o una nueva gira, como es el caso. "Es muy tonto por vuestra parte asumir que, solo porque tengo mis manos llenas con muchas cosas, planeo abandonar el canto y la música...", dijo antes de anunciar los conciertos. "Puede que [la gira] no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza", añadió.

Este sábado 6 de junio, la artista ha iniciado The Eternal Sunshine Tour en Oakland (California, Estados Unidos). Es su primera gira de conciertos en siete años, pues en 2019 celebró el Sweetener World Tour. Al igual que aquella vez, Ariana Grande no actuará en España. De hecho, a lo largo de su carrera solo ha actuado dos veces en el país, concretamente en Barcelona los días 16 de junio de 2015 y 13 de junio de 2017.

Esto no es de extrañar, pues hay que tener en cuenta que su gira actual apenas cuenta con 41 fechas en solo tres países: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. La venta de entradas fue una locura ante la alta demanda, sobre todo teniendo en cuenta que Ariana Grande ha decidido actuar en arenas en vez de en estadios, reduciendo el número de localidades disponibles.

Un repertorio muy comentado en redes sociales

El mayor reto de Ariana Grande con esta gira era elegir el repertorio de canciones, pues desde su último tour ha estrenado dos álbumes de estudio y está a punto de publicar otro más: petals, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 31 de julio, es decir, en medio de The Eternal Sunshine Tour. Lo más probable es que el setlist de este sábado sufra importantes modificaciones tras el estreno del disco, del que de momento solo suena el único sencillo publicado: hate that i made you love me.

Por supuesto, sus fans han desatado una oleada de comentarios en redes sociales por la elección de canciones. Muchos señalan que no canta ningún tema de su cuarto álbum, Sweetener (2018), al que pertenecen éxitos como God is a woman o no tears left to cry.

El disco más presente es el último, eternal sunshine (2024), que da nombre a la gira y cuenta con once canciones en el repertorio. El resto de sus álbumes también están representados, aunque en menor medida: Positions (2020) tiene tres temas, Dangerous Woman (2016) y My Everything (2014) tienen dos y thank u, next (2019) y Yours Truly (2013) solo una. A esto hay que sumarle Rain on Me, su colaboración con Lady Gaga.

En total, Ariana Grande interpreta 23 canciones durante aproximadamente una hora y media, un tiempo que algunos fans también critican por considerarlo insuficiente. Sin embargo, la artista ya avisó desde el principio que esta gira no sería como las anteriores, y es normal que la mayoría del repertorio esté formado por canciones del último disco, sobre todo si este es el que da nombre a la gira.

Lo cierto es que el tour compagina bien la mezcla de grandes éxitos —7 rings, One Last Time, Into You o we can't be friends (wait for your love)— con temas que Ariana Grande nunca había interpretado en directo —just like magic o Hampstead—

Setlist de Ariana Grande para su gira 'The Eternal Sunshine Tour'

Acto I

yes, and?

positions

dandelion

the boy is mine

Acto II

eternal sunshine

just like magic

thank u, next

7 rings

Acto III

imperfect for you

warm

safety net

One Last Time

Rain on Me

Break Free

Acto IV

twilight zone

past life

Dangerous Woman

Honeymoon Avenue

Hampstead

Acto V