Ariana Grande se inspira en ‘Chicas Malas’, ‘Una Rubia Muy Legal’ y otras comedias para ‘Thank You, Next’

Ariana Grande ha compartido a través de Instagram cuáles son los referentes en los que se ha inspirado para el vídeo de 'Thank U, Next', su exitoso nuevo single en el que habla de sus exs.

Y solo por las películas en las que se ha inspirado la cantante sabemos que va a ser muy divertido:

'Chicas Malas', de la que publicó una foto parafraseando a sus protagonistas Jason: "Would u like us to assign someone to butter your muffin?"; Karen: "Yeah, but she is my FIRST cousin"; o a la icónica Regina George: "I’m on an all carb diet GOD KAREN U ARE SO STooPID".

De 'Una Rubia Muy Legal' también encontramos referentes, como en la que aparece con el portátil amarillo con la frase "whoever said orange was the new pink was seriously disturbed" o el perro sobre una colchoneta en la piscina.

Además, habrá al menos un cameo, el de Jennifer Coolidge. Por su vestimenta, parece que la actriz volverá a meterse en la piel de Paulette, la electricista de 'Una Rubia Muy Legal'.

Por último, ha confirmado en Instagram Stories otra película como referente, 'El Sueño De Mi Vida', al relacionar una foto suya con la de Jennifer Garner interpretando a su protagonista, Jenna Rick.