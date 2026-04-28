Ariana Grande pone fecha de estreno a su octavo disco, 'Petal'
La cantante estrenará este nuevo proyecto más de dos años después del lanzamiento de su último disco, eternal sunshine.
Ariana Grande ha estado manteniendo recientemente un perfil bajo en cuanto a su carrera como cantante, pues se ha centrado mucho más en su desempeño como actriz, sobre todo con su papel como Glinda en Wicked.
Sin embargo, y a pesar de queeternal sunshine se publicó en 2024, la cantante ha continuado sacando alguna colaboración, un total de tres ediciones deluxe de su último disco y la banda sonora de ambas entregas de Wicked.
No obstante, su público pedía más, nueva música y nueva gira, por lo que, tras el anuncio de su gira en el verano de 2025, Ariana Grande ha dado la gran sorpresa: ¡también tendremos disco!
El 31 de julio llegará Petal, el octavo disco de la cantante. Además, hemos podido descubrir la portada, una imagen natural en la que puede verse a Ariana sonriendo.
Si estás muy impaciente por el lanzamiento, puedes guardar Petal en plataformas y reservar tu copia del disco en cualquiera de sus formatos.