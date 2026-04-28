Ariana Grande pone fecha de estreno a su octavo disco, 'Petal'

Ariana Grande ha estado manteniendo recientemente un perfil bajo en cuanto a su carrera como cantante, pues se ha centrado mucho más en su desempeño como actriz, sobre todo con su papel como Glinda en Wicked.

Sin embargo, y a pesar de queeternal sunshine se publicó en 2024, la cantante ha continuado sacando alguna colaboración, un total de tres ediciones deluxe de su último disco y la banda sonora de ambas entregas de Wicked.

No obstante, su público pedía más, nueva música y nueva gira, por lo que, tras el anuncio de su gira en el verano de 2025, Ariana Grande ha dado la gran sorpresa: ¡también tendremos disco!

El 31 de julio llegará Petal, el octavo disco de la cantante. Además, hemos podido descubrir la portada, una imagen natural en la que puede verse a Ariana sonriendo.

Si estás muy impaciente por el lanzamiento, puedes guardar Petal en plataformas y reservar tu copia del disco en cualquiera de sus formatos.